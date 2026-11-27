Deutschland: Zahl der Arbeitslosen sinkt im November um 19.000
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November saisonbedingt um 19.000 auf 2,936 Millionen gesunken. Die Arbeitslosenquote gab zum Vormonat Oktober um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent nach. Im Vergleich zum November 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 51.000, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte./dm/DP/jkr
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