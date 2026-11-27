FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag trotz eines unerwartet starken Rückgangs der Inflation in großen Volkswirtschaften der Eurozone kaum verändert.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0966 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0975 Dollar festgesetzt.

Überraschend starke Rückgänge der Inflation in Frankreich und Spanien konnten dem Euro keine neue Richtung geben. In Frankreich ist die Teuerung im November erstmals seit fast einem halben Jahr wieder gesunken und fiel bis auf 3,2 Prozent von zuvor 3,7 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch in Spanien. Hier sank die Inflationsrate ebenfalls unerwartet deutlich auf 4,1 Prozent von zuvor 4,7 Prozent.

Die Teuerung in den beiden Ländern liegt damit aber weiter deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig eine Jahresrate von zwei Prozent anstrebt.

Auch im weiteren Handelsverlauf wird eher mit wenigen Impulsen am Devisenmarkt gerechnet. In den USA sind viele Anleger in ein verlängertes Wochenende nach dem "Thanksgiving"-Feiertag am Donnerstag gegangen./jkr/jsl/zb