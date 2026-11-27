ROUNDUP 2: Bundestag beschließt Haushalt - offene Fragen

BERLIN - Die schwarz-rote Koalition hat nach monatelangem Ringen den Bundeshaushalt für das kommende Jahr ins Ziel gebracht. Der Bundestag beschloss den Etat 2027 mit Ausgaben von 556 Milliarden Euro, nachdem zuletzt vor allem aus Reihen der Union noch Unzufriedenheit deutlich geworden war. Mit Ja votierten in namentlicher Abstimmung 316 Abgeordnete, mit Nein 260 - darunter zwei der CDU. Es gab keine Enthaltungen. Finanzminister Lars Klingbeil wies schon auf den herausfordernden nächsten Haushalt für 2028 hin.

ROUNDUP: Arbeitsminister legt Rentenreform-Plan vor

BERLIN - Die Bundesregierung will ihren Rentenstreit mit einem Kompromiss bei der vorzeitigen Rente ab 45 Beitragsjahren lösen. Bei der Wartezeit sollen künftig keine Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Beschäftigungszeiten mit Minijobs mehr berücksichtigt werden, hieß es in Koalitionskreisen in Berlin. Die Zahl der Berechtigten soll reduziert werden, wie es hieß. Das Konzept von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) soll als Nächstes in der Regierung abgestimmt und ins Bundeskabinett eingebracht werden, hieß es.

ROUNDUP 3: Arbeitsmarkt schwächelt - tun die Arbeitsagenturen zu wenig?

NÜRNBERG - Deutschland ist seit fünf Jahren in einem Konjunkturtal, der Arbeitsmarkt schwächelt vor sich hin - und die Kritik an der Bundesagentur für Arbeit als zentraler Schaltstelle für die Vermittlung von Jobs wird lauter. Im November ging die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Oktober nur um 19.000 zurück - auf 2,936 Millionen. Ein Jahr zuvor lag der Rückgang im November noch bei 26.000. Die Arbeitslosenquote gab zum Vormonat Oktober um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent nach. Im Vergleich zum November 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 51.000, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg in ihrer monatlichen Statistik mitteilte.

Frankreichs Wirtschaft schrumpft stärker als erwartet

PARIS - Die Wirtschaft Frankreichs hat sich in den Sommermonaten überraschend schwach gezeigt und die Konjunkturflaute seit Beginn des Jahres fortgesetzt. In den drei Monaten bis Ende September schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde damit nach unten revidiert.

Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich erneut ein

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im November erneut eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 95,8 Punkte, wie die Europäische Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Der Stimmungsindikator fällt damit tiefer unter den langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten und erreicht den niedrigsten Stand seit Juni. Volkswirte hatten im Schnitt mit 97,2 Punkten gerechnet. Der Vormonatswert wurde um 0,4 Punkte auf 96,5 Punkte nach unten revidiert.

EZB: Inflationserwartungen der Verbraucher deutlich gestiegen

FRANKFURT - Die Inflationserwartungen der Verbraucher in der Eurozone haben im Oktober deutlich zugelegt. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 3,5 Prozent, wie die EZB am Freitag in Frankfurt mitteilte. Zuvor hatten die befragten Verbraucher nur eine Inflation von 3,1 Prozent erwartet. Volkswirte hatten für Oktober mit einem Anstieg der Erwartungen gerechnet, waren aber im Schnitt nur von 3,2 Prozent ausgegangen.

Spanien: Inflation sinkt überraschend stark auf 4,1 Prozent

MADRID - Die Inflation in Spanien hat sich im November von hohem Niveau unerwartet stark abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 4,1 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate deutlich höher bei 4,9 Prozent gelegen.

Frankreich: Hohe Inflation schwächt sich überraschend deutlich ab

PARIS - In Frankreich ist die Inflation erstmals seit fast einem halben Jahr wieder gesunken. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im November im Jahresvergleich um 3,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Oktober hatte die Jahresrate deutlich höher bei 3,7 Prozent gelegen und Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 3,6 Prozent erwartet.

Japan: Inflation im Großraum Tokio steigt weiter auf 2,9 Prozent

TOKIO - In Japan ist die Inflation im Großraum Tokio wegen hoher Energiepreise erneut gestiegen. Im November legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 2,9 Prozent zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Dies ist die höchste Jahresrate seit Juli 2025 und wurde von Analysten im Schnitt so erwartet. Im August hatte die Teuerung deutlich niedriger bei 2,6 Prozent gelegen.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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