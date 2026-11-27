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Seit dem 11. November ist bei uns im Rheinland bekanntlich die fünfte Jahreszeit. Und für die anstehenden Büttenreden im Karneval habe ich in dieser Woche ein unerwartetes, aufstrebendes Talent entdeckt: Den Inzwischen-wieder-Nvidia-Chef Jensen Huang.

Der nämlich hielt einen Tag nach seinem spektakulären Comeback, am Dienstag, eine Ansprache an seine Mannschaft. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete hernach darüber, was Huang denn so gesagt hat. Und wenn das stimmt, hat Huang auf jeden Fall fantastische Gags abgeliefert.

So soll Huang gesagt haben, dass der Aufsichtsrat (beziehungsweise das "Board") ihn in Zukunft aber ganz bestimmt wirklich zur Rechenschaft ziehen werde. Zur Erinnerung: Wir sprechen über das gleiche Board, das ihn erst wegen Affären mit einer Kundin sowie Mitarbeiterinnen rauswarf (offiziell war es ein Rücktritt) und dann elf Tage später gegen jede Governance-Regel wieder einstellte. Dessen Glaubwürdigkeit wurde also gerade fachgerecht atomisiert.

Huang sagt das eine, Trump das andere

Ob nach dieser Aussage ein Tusch kam und sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Lachen die Bäuche gehalten haben, ist dem Bloomberg-Text leider nicht zu entnehmen. Wohl aber der nächste Brüller: Huang, so berichtet es die Nachrichtenagentur, habe behauptet, er sei nicht etwa wegen des politischen Drucks der US-Regierung zurück ins Amt des CEO gekommen, sondern weil das Board schlicht "die Fakten bewertet habe".

Donald Trump selbst hat öffentlich betont, dass es anders war. Im Interview (zum Transkript geht's hier) mit CNBC sagte der US-Präsident Montag, man müsse "Genies schützen" und er habe mit dem Nvidia-Board "direkt und indirekt" über Huangs Rückkehr gesprochen. Und weiter: "Ich habe sie überzeugt."

Nicht, dass Donald Trump immer absolut glaubwürdig ist – er hat sogar im selben Interview zweimal gesagt, er kenne die Nvidia-Board-Mitglieder gar nicht. Aber seine Version finde ich mal mindestens doppelt so glaubwürdig wie die von Huang. Der hat seine Mannschaft noch mit einem dritten Gag erfreut: Er arbeite dafür, den Präsidenten und das Land erfolgreich zu machen. Aber: Nvidia sei apolitisch. Tusch!

Nun ist es natürlich so, dass Huang viele bei Nvidia sehr reich gemacht hat, und man deswegen wahrscheinlich gern bereit ist, seine arg steilen Behauptungen anzuhören und den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen.

Als Investor aber sollte man schon noch in der Realität bleiben. Und die lautet: Nvidia ist ein wahr gewordener Governance-Albtraum mit einem Riesen-Schlüsselpersonen-Risiko. Das kann man für unwichtig halten (ich tue das nicht) und trotzdem investieren. Nur bewusst machen sollte man es sich auf jeden Fall.

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