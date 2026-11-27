Durchbruch im Rentenstreit
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will ihren Rentenstreit mit einem Kompromiss bei der vorzeitigen Rente nach 45 Beitragsjahren lösen. Bei der Wartezeit sollen künftig keine Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Beschäftigungszeiten mit Minijobs mehr berücksichtigt werden, hieß es in Koalitionskreisen in Berlin./bw/DP/stk
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