De Cos beerbt Lagarde

Rechenzentren im All

Black Friday

Nun auch S&P skeptischer?

Gemäß Medienberichten wird mit dem Spanier Hernández de Cos ein alter Bekannter Nachfolger der vorzeitig als EZB-Chefin ausscheidenden Christine Lagarde. De Cos leitet derzeit die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Davor war er Chef der spanischen Zentralbank und damit automatisch auch Mitglied im Rat der EZB. Meldungen zu Folge soll zudem der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier die Rolle des Chefvolkswirts der EZB übernehmen. Bezüglich des Haushalts gab es auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel hingegen keine Einigung, weshalb dieser vorzeitig beendet wurde.SpaceX-Chef Elon Musk plant ein Netz aus Satelliten im Orbit aufzubauen, die als Rechenzentren dienen sollen. Wegen der vorherrschenden Kälte im All ließen sich diese dort deutlich einfacher kühlen. In einer sonnensynchronen Umlaufbahn würden Solarzellen Berechnungen zu Folge zudem bis zu achtmal so viel Energie liefern wie auf der Erde. Musks Vorhaben mit dem Namen „Starmind“ wurde inzwischen von der US-Kommunikationsbehörde genehmigt. Hierfür sollen auf Sicht insgesamt eine Million Satelliten ins All geschossen werden. Der US-Chiphersteller Nvidia soll eigens hierfür konzipierte und den erschwerten Bedingungen im All angepasste Prozessoren liefern. Den Auflagen zufolge darf der Ausbau spätestens November 2033 starten. Zwei Jahre später – so die Vorgaben – müssen bereits die ersten 100.000 Satelliten im All sein. Welche Dimension dieses Projekt dabei tatsächlich hat wird erst dann plastisch, wenn man sich vor Augen führt, dass bis dato erst um die 17.000 künstliche Himmelskörper die Erde umkreisen.Wegen „Thanksgiving“ waren die US-Börsen gestern geschlossen. Am heutigen "Black Friday" findet dort zudem nur ein verkürzter Börsenhandel statt. Da die Bürger an diesem Tag vielfach frei nehmen und für erste Weihnachtseinkäufe in die Städte strömen, und weil es im Internet zudem nur so von Black-Friday-Angeboten wimmelt, zeichnet sich in diesen Tagen regelmäßig ab, ob dem Einzelhandel ein berauschendes oder ein eher enttäuschendes Weihnachtsgeschäft bevorsteht. Tage, an denen die US-Börsen geschlossen haben und damit keine Kursimpulse für Europa liefern, sind bei Aktien vielfach von einer Seitwärtsbewegung gekennzeichnet. Gestern war dies jedoch anders. Schließlich hatten Abverkäufe bei Techs die US-Indizes mittwochfrüh zunächst tiefrot werden lassen. Der S&P 500 war bis auf 6.970 Zähler abgetaucht, der Nasdaq 100 lag nur noch bei 24.971 Punkten. Bis zur Schlussglocke hatten sich beide Indizes jedoch wieder massiv erholt und notierten bei 7.183 respektive 26.047 Zählern. Weil ein Gutteil der Intraday-Erholung dabei in die Zeit nach Börsenschluss in Europa fiel, hatten die heimischen Börsen gestern jede Menge Nachholbedarf. Der deutsche Blue-Chip-Index DAX legte um 2,08 % zu, der Euro Stoxx 50 stieg parallel hierzu um 2,04 %.Für die für heute terminierte Überprüfung des Ratings Frankreichs durch S&P erwartet die Mehrzahl der Marktbeobachter zwar keine unmittelbare Herabstufung der Note, rechnet jedoch mit einer Absenkung des Ausblicks von „stabil“ auf „negativ“. Publiziert wird die Entscheidung heute nach Handelsschluss in Europa. S&P ist die einzige der großen US-Ratingagenturen, welche Frankreich bis dato noch einen stabilen Ausblick zubilligt.