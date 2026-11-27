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mVISE AG: mVISE AG beschließt Bar- und Sachkapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Beteiligung an der 123fahrschule SE



27.11.2026 / 10:43 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

mVISE AG beschließt Bar- und Sachkapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Beteiligung an der 123fahrschule SE

Düsseldorf, 27. November 2026

Der Vorstand der mVISE AG mit Sitz in Düsseldorf (Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehrssegment Scale, ISIN: DE0006204589) („Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 sowohl gegen Bareinlagen unter Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre als auch gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen.

Barkapitalerhöhung

Im Rahmen der Barkapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 2.128.362,00 um bis zu EUR 354.727,00 auf bis zu EUR 2.483.089,00 durch Ausgabe von bis zu 354.727 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht werden. Die neuen Aktien sollen den Aktionären der Gesellschaft im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts über die BankM AG, Frankfurt am Main, im Bezugsverhältnis 6:1 zu einem Bezugspreis von EUR 7,07 je neuer Aktie zum Bezug angeboten werden. Ein börslicher Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.

Die Bezugsfrist soll voraussichtlich am 15. Dezember 2026 beginnen und am 11. Januar 2027 enden. Der Beginn der Bezugsfrist steht noch unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen Gestattung der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen rechtzeitiger Veröffentlichung.

Nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene neue Aktien sollen interessierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zu dem Bezugspreis von EUR 7,07 je neuer Aktie angeboten werden, wobei das Mindestzeichnungsvolumen je Investor EUR 100.000,00 beträgt. Die Aktionäre der Gesellschaft werden bei der Privatplatzierung gegenüber Dritten bevorzugt berücksichtigt.

Bei vollständiger Durchführung der Barkapitalerhöhung wird die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 2,51 Mio. erzielen. Der Nettoemissionserlös soll dem Erwerb von Aktien an der 123fahrschule SE, der Ablösung von Altverbindlichkeiten, als Working Capital sowie der Finanzierung des weiteren organischen und anorganischen Wachstums der Gesellschaft dienen.

Sachkapitalerhöhung

Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu weitere EUR 660.927,00 durch Ausgabe von bis zu 660.927 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht werden.

Gegenstand der Sachkapitalerhöhung ist die Einbringung

• eines Darlehensrückzahlungsanspruchs gegen die Gesellschaft in Höhe von EUR 1.150.000,00 nebst Zinsansprüchen,

• von insgesamt 711.660 Aktien an der 123fahrschule SE mit Sitz in Köln,

• von Teilschuldverschreibungen der von der Gesellschaft begebenen Wandelanleihe 2024/2030 im Gesamtnennbetrag von EUR 950.000,00 nebst Zinsansprüchen sowie

• von Teilschuldverschreibungen der von der Gesellschaft begebenen Wandelanleihe 2022/2030 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 1.000.000,00 nebst Zinsansprüchen.

Bei der Bemessung der Gegenleistung für die einzubringenden Sacheinlagen wird den neuen Aktien der Gesellschaft – entsprechend dem Bezugspreis im Rahmen der Barkapitalerhöhung – ein Wert von EUR 7,07 je neuer Aktie zugrunde gelegt. Teilweise sind zur Ausgleich aufgelaufener Zinsen ergänzende Barzahlungen an die Einbringenden vorgesehen. Die Werthaltigkeit der Sacheinlagen unterliegt noch der gesetzlich vorgesehenen Sachkapitalerhöhungsprüfung.

Die konkreten Einbringungsmodalitäten hinsichtlich der Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2022/2030 werden durch eine gesonderte Beschlussfassung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt.

Die Sachkapitalerhöhung dient einerseits der Umsetzung der bereits am 5. November 2026 im Wege einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegebenen geplanten kapitalseitigen Verbindung zwischen der Gesellschaft und der 123fahrschule SE und andererseits der Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft um bis zu EUR 3,1 Mio. sowie der damit einhergehenden Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis.

Bei vollständiger Durchführung beider Kapitalerhöhungen wird sich das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 2.128.362,00 um insgesamt EUR 1.015.654,00 auf EUR 3.144.016,00 erhöhen.

Kontakt:

Ralf Thomas

CEO

mVISE AG

Königsallee 27

40212 Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 78 17 80 - 0

Telefax: +49 (211) 78 17 80 - 78

E-Mail: ir@mvise-group.de

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