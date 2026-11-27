EQS-AFR: HELIOS SOLAR AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HELIOS SOLAR AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HELIOS SOLAR AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
27.11.2026 / 15:33 CET/CEST
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Hiermit gibt die HELIOS SOLAR AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.01.2027
Ort:
https://heliossolarag.com/investor-relations#finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.01.2027
Ort:
https://heliossolarag.com/investor-relations#finanzberichte
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HELIOS SOLAR AG
|Marienplatz 2
|80331 München
|Deutschland
|Internet:
|www.heliossolarag.com
|LEI Code:
|894500Q0LUCCFE8R5J14
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2443594 27.11.2026 CET/CEST