

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.11.2026 / 14:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Georg Nachname(n): Hansis Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

b) LEI

529900EVOKN4LCCD9321

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000969985

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 95,95 EUR 304 Stück 96,45 EUR 1 Stück 96,50 EUR 2 Stück 97,65 EUR 2.907 Stück 97,75 EUR 20 Stück 97,80 EUR 217 Stück 97,90 EUR 2 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 97,50947 EUR 3.453 Stück

e) Datum des Geschäfts

26.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: MLES - BOFA SECURITIES EUROPE -SYSTEMATIC INTERNAL MIC: MLES

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

27.11.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG Fabriksgasse 13 8700 Leoben Österreich Internet: www.ats.net LEI Code: 529900EVOKN4LCCD9321

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