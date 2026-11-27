EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Emmanouil Kontos, Veräußerung: Übertragung des Eigentums an den Aktien im Zusammenhang mit der Abwicklung des freiwilligen Übernahmeangebots von Dai Nippon ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.11.2026 / 09:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Emmanouil
|Nachname(n):
|Kontos
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
b) LEI
|529900QI445M00DK4407
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000A325L0
b) Art des Geschäfts
|Veräußerung: Übertragung des Eigentums an den Aktien im Zusammenhang mit der Abwicklung des freiwilligen Übernahmeangebots von Dai Nippon Printing Co., Ltd.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|10 EUR
|170.971 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|10,0000 EUR
|170.971 Stück
e) Datum des Geschäfts
|24.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
27.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstraße 4-8
|1230 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|LEI Code:
|529900QI445M00DK4407
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
108484 27.11.2026 CET/CEST
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