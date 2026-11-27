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30 Grad nördlicher Breite - Auf den Spuren der Ursprünge menschlicher Zivilisation



27.11.2026 / 05:45 CET/CEST

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BEIJING, 27. November 2026 /PRNewswire/ -- ein Bericht von CMG

30 Degrees North Latitude

Wie kann ein Samenkorn das Schicksal der Menschen verändern? Wie kann eine Tontafel Erinnerungen bewahren? Wie kann ein Stadtstaat Menschen zusammenführen? Und warum entstanden ausgerechnet entlang des 30. nördlichen Breitengrades einige der bedeutendsten frühen Zivilisationen der Menschheit?

https://german.cgtn.com/2026/11/27/ARTI1795746097915630/

Diesen Fragen geht die neue Dokumentation „30 Grad nördlicher Breite" nach, die vom Zentrum für Film, Fernsehen und Dokumentationen der China Media Group produziert wurde. Vier Jahre dauerte die Produktion, die sich über zehn Länder auf vier Kontinenten erstreckte.

Entlang dieses geheimnisvollen geografischen Bandes begannen unsere Vorfahren, Pflanzen anzubauen. Städte entstanden, technische Entwicklungen nahmen ihren Lauf, der Handel bildete Netzwerke und das menschliche Denken entfaltete sich.

War es Zufall, dass sich frühe Zivilisationen gerade in dieser geografischen Zone entwickelten? Oder war es diese Region selbst, die ihre Entstehung ermöglichte?

Gemeinsam mit mehr als 100 Wissenschaftlern aus China und dem Ausland blickt die Dokumentation aus chinesischer Perspektive auf die Ursprünge der menschlichen Zivilisation zurück. Von den Anfängen des Ackerbaus über die Entstehung von Städten bis hin zur Entwicklung von Technik, Handel und menschlichem Denken lädt sie die Zuschauer dazu ein, den Geheimnissen des 30. nördlichen Breitengrades auf den Grund zu gehen.

Die Dokumentation wird demnächst auf CCTV-9 ausgestrahlt.

Cision

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