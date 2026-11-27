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Aosom als einer der besten Online-Shops Deutschlands 2026 ausgezeichnet



27.11.2026 / 08:05 CET/CEST

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Dritter Platz in der Kategorie „Generalisten (ohne Filialen)" mit einer Punktzahl von 79,6

HAMBURG, Deutschland, 27. November 2026 /PRNewswire/ -- Aosom, die Adresse für große Möbel, wurde als einer der besten Online-Shops Deutschlands 2026 ausgezeichnet und belegte mit einer Punktzahl von 79,6 den dritten Platz in der Kategorie „Generalisten (ohne Filialen)". Die Auszeichnung wird vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit dem Nachrichtensender ntv vergeben. In der offiziellen Preisträgerübersicht des DISQ werden in dieser Kategorie neben Aosom auch Amazon und Otto genannt.

Aosom Deutschlands Beste Online-Shops 2026

Die Studie erfasste 900 Unternehmen und basiert auf 67.348 Verbraucherbewertungen. Insgesamt gelangten 873 Online-Shops in die Einzelauswertung. Die Auszeichnungen wurden in 96 Kategorien vergeben. Verbraucher konnten nur Online-Shops bewerten, die sie in den vergangenen 12 Monaten genutzt hatten. Bewertet wurden Preis-Leistungs-Verhältnis, Sortiment, Kundenservice, Website und App, Versand und Rücksendungen sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen. Zusätzlich floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Ergebnis ein.

Aosom überzeugte mit einem starken Gesamtergebnis und erhielt positives Feedback zu Produktsortiment, Logistik und Rücksendungen, Checkout- und Zahlungserlebnis sowie Weiterempfehlungsbereitschaft. Die Ergebnisse spiegeln die Fortschritte des Unternehmens bei der Stärkung der lokalen Geschäftstätigkeit und des Kundenservices in Deutschland wider.

Als Adresse für große Möbel baut Aosom seine Produkt-, Lager- und Lieferkapazitäten kontinuierlich aus, um den Bedürfnissen seiner Kunden noch besser gerecht zu werden. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden in Deutschland bei der Produktauswahl, Bestellung und Lieferung und bietet ihnen einen lokalen Kundenservice. Die Platzierung unter den Top 3 markiert einen wichtigen Meilenstein in der weiteren Entwicklung des Unternehmens in Deutschland.

Auch in Zukunft wird Aosom das Kundenfeedback einbeziehen, den Kundenservice ausbauen und das Erlebnis auf der Website sowie in der App verbessern. Aufbauend auf seinen Stärken in den Bereichen Produktsortiment und Logistik strebt das Unternehmen an, deutschen Verbrauchern ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bieten.

Informationen zu Aosom

Aosom, DIE Adresse für große Möbel, ist auf Produkte für den Wohnbereich, den Außenbereich, den Garten, Haustiere und Lifestyle spezialisiert. Aosom wurde 2013 gegründet und ist in ganz Europa und Nordamerika tätig, mit lokalen Tochtergesellschaften in neun Ländern, darunter Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Kanada und die USA. Die Marke hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative, erschwingliche und hochwertige Produkte für den Alltag anzubieten, unterstützt durch ein Logistiknetzwerk aus eigenbetriebenen Auslandslagern und einem engagierten Kundenservice. Das Sortiment von Aosom, zu dem Marken wie Outsunny, HOMCOM und PawHut gehören, deckt ein breites Spektrum an Verbraucherbedürfnissen ab – von Einrichtungsgegenständen bis hin zu Produkten für den Außenbereich. Aosom vertieft sein Engagement auf den lokalen Märkten kontinuierlich durch strategische Partnerschaften und Gemeinschaftsinitiativen.

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