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Astronergy erhält zum zweiten Mal in Folge die EcoVadis-Platin-Auszeichnung und zählt damit zu den besten 1 % weltweit



27.11.2026 / 10:05 CET/CEST

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HANGZHOU, China, 27. November 2026 /PRNewswire/ -- Astronergy wurde erneut auf Konzernebene mit der EcoVadis-Platin-Medaille ausgezeichnet und gehört damit zu den besten 1 % der weltweit auf Nachhaltigkeit bewerteten Unternehmen. Mit einer Punktzahl von 90 – gegenüber 87 im Jahr 2025 – hat das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge die höchste EcoVadis-Bewertung erreicht, was seine kontinuierlichen Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) widerspiegelt.

EcoVadis Platinum Medal at Group Level

Diese höhere Punktzahl steht für Verbesserungen in allen vier Bewertungsbereichen: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Zusammen decken diese Bereiche nicht nur ab, wie Astronergy seine eigenen Betriebsabläufe verwaltet, sondern auch, wie das Unternehmen mit Partnern in der Wertschöpfungskette zusammenarbeitet.

„Bei Nachhaltigkeit geht es nicht nur darum, Ziele zu setzen. Es geht darum, messbare Fortschritte zu erzielen und verantwortungsvolle Praktiken in unsere Geschäftsabläufe zu integrieren", sagte Haiyan Huang, EVP & CSO bei Astronergy. „Die EcoVadis-Platinmedaille auf Konzernebene zum zweiten Mal zu erhalten, ist eine wichtige Anerkennung unserer Bemühungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Sie wird uns ermutigen, unsere Standards weiter anzuheben und unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen in die Tat umzusetzen."

Astronergy hat seine Nachhaltigkeitsstrategie in messbare Ziele und operative Verbesserungen umgesetzt. Die wissenschaftlich fundierten Klimaziele des Unternehmens wurden von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt und bieten einen klaren Rahmen für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen in allen Betriebsbereichen und entlang der gesamten Lieferkette.

Mit dem Jahr 2024 als Basisjahr strebt Astronergy an, seine absoluten Treibhausgasemissionen der Bereiche Scope 1 und Scope 2 bis 2034 um 58,8 % zu senken. Im gleichen Zeitraum will das Unternehmen zudem die Emissionen der Kategorie 1 im Bereich Scope 3, die aus eingekauften Waren und Dienstleistungen stammen, um 63,8 % pro Produkteinheit reduzieren.

Da die Solarbranche ihre Rolle in der globalen Energiewende weiter ausbaut, sind verantwortungsvolle Geschäftspraktiken unerlässlich, um langfristiges Vertrauen bei Kunden, Partnern und anderen Interessengruppen aufzubauen. Astronergy wird weiterhin mit seinen Lieferanten und Partnern zusammenarbeiten, um seine Klimaschutzverpflichtungen voranzutreiben, das ESG-Management zu stärken und Solarlösungen zu entwickeln, die zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft beitragen.

Cision

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