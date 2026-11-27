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Booster Precision Components Holding GmbH gibt Änderung bestimmter Anleihebedingungen bekannt



27.11.2026 / 08:30 CET/CEST

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Booster Precision Components Holding GmbH gibt Änderung bestimmter Anleihebedingungen bekannt

Schwanewede, 27. November 2026 – Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft mit Unterstützung einer Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe 2022/2026 (ISIN: NO0012713520) ("Anleihe") mit dem Agenten der Anleihe eine Änderung der Anleihebedingungen vereinbart hat. Die angepassten Anleihebedingungen sehen eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 28. Dezember 2026 (ursprünglich 28. November 2026) vor. Hintergrund hierfür sind die weiterhin konstruktiven Gespräche mit der Ad-hoc-Gruppe über die Restrukturierung ihrer Kapitalstruktur, einschließlich der aus der Anleihe resultierenden Verbindlichkeiten im Rahmen des angestoßenen Verfahrens nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen ("StaRUG") ("Restrukturierungsplan").

Wie von der Gesellschaft bereits bekannt gegeben, ist vorgesehen, dass die Anleihegläubiger im Rahmen des Restrukturierungsplans teilweise auf ihre Ansprüche aus der Anleihe verzichten. Hierzu gehört eine erhebliche Reduzierung des Nennbetrags und des hiermit verbundenen Rückzahlungsbetrags. Die Einzelheiten des Restrukturierungsplans sind weiterhin Gegenstand der Verhandlungen zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern der Ad-hoc-Gruppe.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die weiteren Verhandlungen mit der Ad-hoc-Gruppe und die weiteren Entwicklungen informieren.



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T +49 221 914097 14

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Booster Precision Components Holding GmbH Industriepark Brundorf 4 28790 Schwanewede Deutschland Internet: https://www.booster-precision.com/ ISIN: NO0012713520 WKN: A30V3Z Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; FNSE LEI Code: 213800B5BEW3DGUVHO57 EQS News ID: 2443118

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