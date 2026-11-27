EQS-News: Brook Gaming (Zeroplus Technology Co., Ltd.) / Schlagwort(e): Produkteinführung

Brook Gaming veröffentlicht Wingman SD2 und bringt damit moderne drahtlose Controller auf SEGA Saturn und Dreamcast.



27.11.2026 / 08:05 CET/CEST

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NEW TAIPEI CITY, 27. November 2026 /PRNewswire/ -- Die taiwanesische Marke für Gaming-Zubehör Brook Gaming hat den Konverter "Wingman SD2" für SEGA Saturn und Dreamcast auf den Markt gebracht. Als Nachfolger der ersten Generation des Wingman SD bietet er Unterstützung für drahtlose Controller, sodass Spieler Klassiker der 90er Jahre mit modernen Xbox-, PS5- und Switch-Pro-Controllern genießen können, sowie 2.400 Blöcke integrierten VMU-Speichers.

Brook Gaming Launches Wingman SD2, Bringing Modern Wireless Controllers to SEGA Saturn and Dreamcast

[Brook Wingman SD2] Zeitloser Kampf! Erlebe SEGA Saturn- und Dreamcast-Abenteuer mit modernen Controllern neu!

Plug-and-Play für zwei klassische Konsolen

Der Wingman SD2 funktioniert mit allen Saturn- und Dreamcast-Spielen und unterstützt auch den PC. Es ist kompatibel mit über 100 offiziellen oder lizenzierten kabelgebundenen und kabellosen Controllern, darunter Xbox Elite, PS5 und Switch Pro Controller, Tastaturen, Arcade-Sticks und Modelle von GameSir, Hori, 8BitDo, Razer und Flydigi. Das kabellose Spielen bietet keine spürbare Eingabeverzögerung und volle Vibrationsunterstützung.

10-fache VMU-Kapazität, Turbo, Makro und Remap

Der integrierte VMU-Speicher erreicht 2400 Blöcke, das Zehnfache der ersten Generation. Das Brook Dreamcast VMU Tool (PC) sichert Spielstände, testet Tasten, optimiert Parameter und aktualisiert die Firmware, während das Brook Converter Center (PC) Turbo für schnelle Arcade-Spiele, Macro für Ein-Tasten-Befehlssequenzen und Button Remap einstellt.

Brook Gaming wird weiterhin Firmware-Updates veröffentlichen, um die Liste der unterstützten Controller zu erweitern.

Spezifikationen Unterstützte Plattformen: SEGA Saturn / Dreamcast / PC

Kompatible Controller: Mehr als 100 offizielle oder lizenzierte kabelgebundene und drahtlose Controller

VMU-Speicher: 2.400 Blöcke

Funktionen: Turbo / Makro / Remap (Brook Converter Center, PC); VMU-Backup (Brook Dreamcast VMU Tool, PC); Vibration

Gewicht / Größe: 60 g / 54,0 × 58,0 × 21,5 mm (ohne Kabel)

Lieferumfang: Wingman SD2 × 1, Benutzerhandbuch × 1

Weitere Informationen

Offizielle Wingman SD2-Seite: https://www.brookaccessory.com/products/wingmansd2/index.html

Informationen zu Brook Gaming

Brook Gaming verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Gaming-Hardware. In der Überzeugung, dass Gaming nicht durch die Ausrüstung eingeschränkt werden sollte, überwindet das Unternehmen Plattformbarrieren durch innovative Technologie gemäß seinem Markenversprechen: „Dein Spiel, unser Spiel".

Cision

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