EQS-News: CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale 2026
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CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale 2026
27.11.2026 / 18:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien, Österreich
FN 114425y HG Wien
UID: ATU 37681807
Pressemitteilung – Corporate News
Wien, 27. November 2026
CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale 2026
- Immobilienportfolio im Wert von €8.607,0 Millionen
- Mieterlöse auf €437,4 Millionen gesteigert
- Operatives Ergebnis auf €327,7 Millionen erhöht
- Konzernergebnis stieg auf €265,6 Millionen
- Liquide Mittel lagen bei €412,0 Millionen
- Eigenkapitalquote von 50,1% und konsolidierter Verschuldungsgrad bei 40,0%
- EPRA-NTA je Aktie erhöhte sich auf €38,56
|KENNZAHLEN
|Q1–Q3 2026
|Q1–Q3 2025
|Δ IN %
|Mieterlöse
|€ Mio.
|437,4
|412,6
|6,0
|Ergebnis aus Asset Management
|€ Mio.
|372,6
|344,1
|8,3
|Ergebnis aus selbst genutzten Hotelimmobilien
|€ Mio.
|(0,2)
|4,9
|n. a.
|Ergebnis aus Immobilienverkäufen
|€ Mio.
|9,6
|(13,5)
|n. a.
|Ergebnis aus der Immobilienentwicklung
|€ Mio.
|(0,3)
|(1,3)
|75,0
|Operatives Ergebnis
|€ Mio.
|327,7
|282,8
|15,8
|Neubewertungen
|€ Mio.
|107,8
|118,5
|(9,0)
|Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT)
|€ Mio.
|411,6
|396,2
|3,9
|Finanzergebnis
|€ Mio.
|(84,7)
|(93,6)
|9,5
|Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)
|€ Mio.
|327,0
|302,6
|8,1
|Konzernergebnis
|€ Mio.
|265,6
|236,9
|12,1
CPI Europe erzielte in den ersten drei Quartalen 2026 eine gute operative Performance und bestätigte damit die Wirksamkeit der im Jahr 2025 begonnenen strategischen Anpassung der Portfolioausrichtung. Die Mieterlöse stiegen auf €437,4 Millionen, was insbesondere auf den Ankauf des tschechischen Wohnimmobilienportfolios CPI BYTY im November 2025 sowie ein Like-for-like-Mietwachstum um 3,1% zurückzuführen ist. Das operative Ergebnis erhöhte sich auf €327,7 Millionen.
Die gesamten Neubewertungen (Bestandsimmobilien, Immobilienentwicklungen und Immobilienverkäufe) beliefen sich in den ersten neun Monaten 2026 auf €107,8 Millionen. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) konnte auf €411,6 Millionen gesteigert werden und das Finanzergebnis verbesserte sich vor allem aufgrund positiver Bewertungseffekte aus Zinsderivaten auf minus €84,7 Millionen. Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) stieg auf €327,0 Millionen und das Konzernergebnis auf €265,6 Millionen.
Hochwertiges Immobilienportfolio
CPI Europe setzte die Optimierung des Immobilienportfolios im Berichtszeitraum fort. So führte CPI Europe in den ersten drei Quartalen 2026 strategische Immobilienverkäufe mit einem Gesamtwert von €339,7 Millionen durch.
Per 30. September 2026 umfasste das Immobilienportfolio der CPI Europe 354 Objekte mit einem Gesamtwert von €8.607,0 Millionen und einer vermietbaren Fläche von 3,7 Millionen m2. Der Vermietungsgrad lag bei 93,4% und die Bruttorendite bei 6,9%.
Robuste Bilanz
CPI Europe wies zum 30. September 2026 eine robuste Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 50,1% sowie einem konsolidierten Verschuldungsgrad von 40,0% auf. Die liquiden Mittel beliefen sich auf €412,0 Millionen.
Der IFRS-Buchwert je Aktie erhöhte sich auf €34,19. Der Substanzwert EPRA-NTA je Aktie stieg zum Berichtsstichtag auf €38,56 und spiegelte damit den in den ersten drei Quartalen 2026 erzielten Konzerngewinn wider.
Die Zwischenmitteilung der CPI Europe zum 30. September 2026 ist auf der Website des Unternehmens unter cpi-europe.com abrufbar.
Ergebnismitteilung zum 30. September 2026 der S IMMO AG
Die S IMMO AG veröffentlichte am 26. November 2026 ihr Ergebnis für die ersten drei Quartale 2026. Das Immobilienportfolio umfasste zum 30. September 2026 106 Objekte mit einem Buchwert von €3.179,7 Millionen.
Die Gesamterlöse beliefen sich infolge der Hotelverkäufe im Vorjahr auf €231,5 Millionen. Die Bruttomieterlöse blieben mit €165,7 Millionen nahezu stabil, die Nettoerlöse aus dem operativen Geschäft lagen bei €142,7 Millionen. Das zugrunde liegende Vermietungsgeschäft entwickelte sich weiterhin solide. Der Nettobewertungsgewinn verbesserte sich auf €8,4 Millionen. Das Periodenergebnis belief sich auf €80,2 Millionen und war insbesondere durch ein geringeres EBIT, ein negatives Nettofinanzergebnis sowie einen gestiegenen Steueraufwand geprägt.
Die Ergebnismitteilung der SIMMO zum 30. September 2026 ist auf der Website des Unternehmens unter simmoag.at abrufbar.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Investor Relations and Corporate Communications CPI Europe AG Simone Korbelius
Investor Relations and Corporate Communications
communications@cpi-europe.com
investor.relations@cpi-europe.com
S IMMO AG Sylwia Milke
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27.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
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