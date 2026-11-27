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DEAG: Solider Geschäftsverlauf in den ersten 9 Monaten 2026 – Umsatz auf anhaltend hohem Niveau



27.11.2026 / 16:30 CET/CEST

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DEAG: Solider Geschäftsverlauf in den ersten 9 Monaten 2026 – Umsatz auf anhaltend hohem Niveau

Umsatz bei 336,8 Mio. Euro, EBITDA bei 13,8 Mio. Euro

Buy-&-Build-Strategie fortgesetzt und weiter Minderheitenanteile reduziert

Starke Event-Pipeline für Q4 2026 und 2027

Markus Breitenecker seit November 2026 neuer Vorstandsvorsitzender

Berlin, 27. November 2026 – Die DEAG Deutsche Entertainment AG („DEAG“) ist nach einem planmäßigen Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2026 auf Kurs, ihre Jahresprognose zu erfüllen. Der Umsatz lag per Ende September 2026 bei 336,8 Mio. Euro (Vj. 322,8 Mio. Euro) und das EBITDA bei 13,8 Mio. Euro (Vj. 18,8 Mio. Euro).

Im dritten Quartal belief sich der Umsatz auf 179,4 Mio. Euro nach 167,4 Mio. Euro im Jahr zuvor. Das EBITDA lag im dritten Quartal bei 7,3 Mio. Euro (Vj. 12,2 Mio. Euro). Neben Aufwendungen für die nachhaltige Weiterentwicklung diverser Formate und deren langfristige Verankerung im Markt und beim Publikum, die in der Berichtsperiode unmittelbar erfolgswirksam erfasst wurden, investierte die DEAG auch in die weitere Digitalisierung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse, vor allem im Bereich Ticketing.

Die Zahl der verkauften Tickets lag per Ende September 2026 bei 9,6 Mio. Der Großteil dieser Tickets wird dabei über die Ticketing-Plattformen der DEAG myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk und gigantic.com verkauft.

Die DEAG hat ihre Buy-&-Build-Strategie fortgesetzt und Minderheitenanteile an mehreren besonders erfolgreichen Konzerngesellschaften weiter reduziert: Während der ersten neun Monate 2026 hat die DEAG unter anderem sämtliche Minderheitenanteile am Tourneeveranstalter Wizard Live übernommen, einem der erfolgreichsten Promoter im Portfolio der DEAG. Ihre starke Marktstellung im Festival-Bereich hat die DEAG durch die mehrheitliche Übernahme von „Juicy Beats“ in Dortmund weiter ausgebaut und den Anteil am EDM-Festival „Airbeat One“ von 55 % auf 75 % erhöht. Zudem hat die DEAG sich mehrheitlich an der conneccted: Events & Live Marketing GmbH beteiligt.

Auch nach Ende des Berichtszeitraums hat die DEAG ihre M&A-Strategie fortgesetzt. Im Oktober wurde die handwerker promotion e. gmbh vollständig übernommen. Die DEAG ist seit 2013 an dem Unternehmen beteiligt und hielt zuletzt 74,9 % der Anteile an der handwerker promotion e. gmbh. In den vergangenen 13 Jahren konnte die DEAG bereits umfassende Synergien im Live Entertainment und Ticketing realisieren.

Zudem erhöhte die DEAG ihren Anteil an den britischen Konzerngesellschaften MyTicket Services Ltd. und KMJ Entertainment Ltd. um 10 %. Im Zuge dessen verfügt die DEAG über die Option, sämtliche Anteile an diesen Gesellschaften zu übernehmen.

Zwischen Januar und September hat die DEAG erneut tausende Konzerte, Tourneen und Live-Events erfolgreich durchgeführt und dabei mehrere Millionen Besucher begeistert. Dazu gehörten Konzerte und Tourneen mit den Böhse Onkelz, Judas Priest, Zucchero und Lenny Kravitz sowie Shows wie Cavalluna, Disney on Ice oder Monster Jam. Im Bereich Spoken Word & Literary Events war das Event-Format „An Evening with…“ unter anderem mit Isabel Allende, Gillian Anderson oder auch Jenson Button erneut ein großer Erfolg. Mehrere hunderttausende Besucher feierten zudem auf den zahlreichen Festivals in den Bereichen EDM, Rock/Pop und Classics & Jazz.

Die Event-Pipeline für das laufende vierte Quartal und das kommende Jahr 2027 ist gut gefüllt. Im Schlussquartal 2026 stehen unter anderem Papa Roach, UB40, Macy Gray und Joss Stone auf dem Programm sowie das beliebte Event-Format „Christmas Garden“. Auch für 2027 sind bereits zahlreiche hochkarätige Konzerte, Tourneen und Festivals mit Künstlern wie Sam Fender, N-Dubz, den Foo Fighters, den Pet Shop Boys oder auch Till Lindemann geplant. Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Festivals und Open-Air-Events der DEAG, darunter NATURE ONE und Airbeat One mit David Guetta. Zudem setzt das Spoken-Word-Format „An Evening with…“ seinen Erfolgskurs fort, unter anderem mit Sir Trevor McDonald, „Bear“ Grylls, Billie Jean King und John McEnroe.

Aufgrund der typischen Dynamik im Live-Entertainment und des spezifischen Event-Kalenders der DEAG wird der Umsatz 2026 temporär leicht unter Vorjahresniveau liegen. Nach der guten Entwicklung in den ersten drei Quartalen erwartet die DEAG für das Gesamtjahr einen Konzernumsatz von deutlich über 400 Mio. Euro und damit weiterhin ein hohes Umsatzniveau. Die Ticketverkäufe werden sich im Gesamtjahr in einem ähnlich hohen Bereich wie im Vorjahr bewegen. Ziel der DEAG ist es, die EBITDA-Marge mittelfristig nachhaltig zu steigern und zugleich gezielt in die Weiterentwicklung ihrer Plattformen, Formate und Beteiligungen zu investieren. Für 2027 und die Folgejahre strebt die DEAG eine Fortsetzung ihres Wachstumskurses an.

Seit November 2026 ist die DEAG im Vorstand neu aufgestellt. Der bisherige Group CEO Detlef Kornett ist nach 13 Jahren vertragsgemäß aus dem Vorstand der DEAG ausgeschieden. Auf ihn folgt Markus Breitenecker (siehe Corporate News vom 29.09.2026), der die DEAG gemeinsam mit CFO David Reinecke und CTTO Moritz Schwenkow führt. Vorstand und Aufsichtsrat danken Herrn Kornett für seinen langjährigen und engagierten Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Markus Breitenecker, Group CEO der DEAG: „Die DEAG steuert auf ein solides Gesamtjahr 2026 zu und verfügt über gute Perspektiven. In einer zunehmend digitalen Welt bleiben Live-Erlebnisse für viele Menschen von besonderer Bedeutung und gewinnen weiter an Relevanz. Durch unsere gute organische Entwicklung und die konsequente Fortführung unserer Buy-&-Build-Strategie bauen wir unsere Marktposition kontinuierlich aus. Detlef Kornett hat diesen Prozess in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt, wofür ich ihm herzlich danke. Mit einem erfahrenen Team und starken Partnern in der Gruppe werden wir den Erfolgskurs der DEAG konsequent fortsetzen.“

Die Konzern-Quartalsmitteilung Q3/9M-2026 ist auf der Unternehmenswebsite der DEAG unter www.deag.de im Bereich „Investor Relations/Finanzberichte“ abrufbar.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG („DEAG“), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa.

Mit Konzerngesellschaften an 25 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen.

Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music – darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz – und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um (FY 2025: > 12 Mio.) – ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk und gigantic.com.

Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG.

Investor & Public Relations

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Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

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