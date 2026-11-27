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Fünftes Yan'an-Forum zur ländlichen Entwicklung beleuchtet die Rolle der KI in der Landwirtschaft und der ländlichen Industrie



27.11.2026 / 17:55 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 27. November 2026 /PRNewswire/ -- Vom Anbau von Äpfeln bis hin zu deren Verkauf über QR-Codes – digitale Technologien verändern die Apfelindustrie in Yan'an grundlegend. Wie KI diesen Prozess weiter vorantreiben könnte, war die zentrale Frage beim fünften Yan'an-Forum zur ländlichen Entwicklung, das am 14. November an der Northwest University stattfand. Das Forum zog fast 500 Teilnehmer an, darunter Wissenschaftler, Unternehmer und eine Generation von Praktikern aus dem ländlichen Raum, die in China als „neue Landwirte" bekannt sind.

Das Institut für ländliche Entwicklung der Universität Yan'an, die HSBC Business School der Universität Peking (PHBS) und die Fakultät für Wirtschaft und Management der Nordwest-Universität richteten das Forum gemeinsam aus, unterstützt von der Xi'an-Stiftung für ländliche Entwicklung.

Hai Wen, stellvertretender Vorsitzender des Rates der Universität Peking, Gründungsdekan der PHBS und Dekan des Instituts für ländliche Entwicklung der Universität Yan'an, leitete das Forum. Er wies darauf hin, dass das Forum seit fünf Jahren Wissenschaftler, Unternehmer, Philanthropen und Praktiker aus dem ländlichen Raum zusammenbringt, um praktische Herausforderungen zu erörtern.

Sun Qingwei, Präsident der Northwest University, erklärte, das Forum werde durch den Austausch von Forschungsergebnissen und Erkenntnissen aus erfolgreichen Praktiken dazu beitragen, die Modernisierung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums voranzutreiben. Wang Yanfeng, Vizepräsident der Yan'an-Universität, betonte, die Technologieforschung müsse über akademische Veröffentlichungen hinausgehen, um die Praktiken auf den Feldern, in den Scheunen und an den Verarbeitungslinien zu verbessern und zur Steigerung der lokalen Einkommen beizutragen.

In der Keynote-Sitzung erörterte Wang Zhongmin, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Rates für Sozialversicherungsfonds, die digitale Transformation der Apfelindustrie in Yan'an und erklärte, KI-Agenten könnten Produktions- und Transaktionskosten senken, digitale landwirtschaftliche Daten- und Kreditsysteme verbessern und Landwirten helfen, globale Märkte und Finanzierungen zu erschließen. Fan Gang, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Peking, untersuchte, wie Urbanisierung, Land- und Sozialversicherungsreformen sowie Technologie ländliche Ressourcen mobilisieren, Einkommen steigern und das Stadt-Land-Gefälle verringern können.

Wei Wei, Professor für Betriebswirtschaftslehre und stellvertretender Vorsitzender des PHBS-Rates, skizzierte vier Phasen der KI-Transformation für die Agrarwirtschaft – Modernisierung, Transformation, Umstrukturierung und Neuerfindung. Entscheidend sei, so sagte er, ob Daten und Prozesse einen geschlossenen Kreislauf bilden und ob die Landwirte an den Gewinnen beteiligt werden.

Zwei Rundtischgespräche – „Technologie für das Gute, die Welt verbinden" und „Technologie belebt Dörfer, Philanthropie bündelt Kräfte" – zogen Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft, internationalen Organisationen, darunter UNDP China, sowie gemeinnützigen Organisationen an. Sie diskutierten Marktverbindungen und sektorübergreifende Partnerschaften.

Das 2019 ins Leben gerufene Forum ist von Yan'an nach Shenzhen, Peking und Xi'an gewandert. PHBS wird das Institut weiterhin unterstützen und mit Universitäten, Unternehmen und Stiftungen im Bereich der technologiegestützten Landwirtschaft und der Wiederbelebung des ländlichen Raums zusammenarbeiten.

Attendees at the Fifth Yan'an Forum on Rural Development

Cision

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