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HELIOS SOLAR AG verschiebt Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses erneut



27.11.2026 / 15:38 CET/CEST

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Die HELIOS SOLAR AG (ISIN: DE000A42D2N5 / WKN: A42D2N) („Gesellschaft“) gibt bekannt, dass sich die zuletzt für November 2026 vorgesehene Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das (Rumpf)Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2026 erneut verschiebt.

Hintergrund sind weiterhin die Umstellung des Geschäftsjahres vom Kalenderjahr auf den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. Juni sowie die erstmalige Erstellung eines IFRS-Konzernabschlusses. Insbesondere die damit verbundenen Konsolidierungsprozesse und die internationale Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern in Asien und Europa haben sich als komplexer und zeitaufwendiger erwiesen als ursprünglich angenommen. Der zusätzliche Abstimmungs- und Prüfungsbedarf macht eine weitere Anpassung des Zeitplans erforderlich.

Nach aktueller Planung geht die Gesellschaft davon aus, den testierten Jahres- und Konzernabschluss bis Ende Januar 2027 veröffentlichen zu können. Über den konkreten Veröffentlichungstermin wird die Gesellschaft rechtzeitig informieren.

Kontakt

Maximilian Fischer

Head of Investor Relations

E-Mail: max@heliospv.net

Manuel Taverne

Co-Head of Investor Relations

E-Mail: m.taverne@max-em.de

Über die HELIOS SOLAR AG (www.heliossolarag.com)

Die HELIOS SOLAR AG ist ein international tätiger Entwickler von Photovoltaikprojekten mit Schwerpunkt auf den attraktiven Wachstumsmärkten Asiens und Europas. Die Gesellschaft entwickelt, finanziert und realisiert Solarenergieprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verfolgt dabei sowohl den Verkauf fertig entwickelter Projekte als auch den selektiven Aufbau eines eigenen Bestandsportfolios mit langfristigen Erträgen. Mit ihrer internationalen Expertise und ihrer regionalen Marktpräsenz ist HELIOS darauf ausgerichtet, vom weltweit beschleunigten Ausbau der Solarenergie nachhaltig zu profitieren.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HELIOS SOLAR AG Marienplatz 2 80331 München Deutschland Telefon: +49 89 139288928 E-Mail: max@heliospv.net Internet: www.heliossolarag.com ISIN: DE000A42D2N5 WKN: A4EVPH Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart LEI Code: 894500Q0LUCCFE8R5J14 EQS News ID: 2443596

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