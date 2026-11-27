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LR Health & Beauty GmbH setzt Transformation im dritten Quartal 2026 konsequent fort



27.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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LR Health & Beauty GmbH setzt Transformation im dritten Quartal 2026 konsequent fort

Umsatz nach 9M 2026 erreicht 166,6 Mio. EUR, normalisiertes EBITDA bei 11,0 Mio. EUR

Einführung von Live Shopping im Q4 2026 und erfolgreicher Launch der Mega Patches aus Kooperation mit Dr. Juchheim schaffen neue Geschäftsmöglichkeiten für Vertriebspartner

Internationale Expansion mit Markteintritt im Senegal im Januar 2027 setzt wichtige Impulse

Ahlen, 27. November 2026 – Die LR Health & Beauty GmbH, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, hat heute ihre Zahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte die LR Health & Beauty GmbH einen Umsatz (Warenerlöse) von 48,0 Mio. EUR und in den ersten neun Monaten 2026 166,6 Mio. EUR. Das normalisierte EBITDA belief sich im dritten Quartal 2026 auf 2,3 Mio. EUR und im Neunmonatszeitraum 2026 auf 11,0 Mio. EUR.

Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty GmbH, erklärt: „Im dritten Quartal konnten wir unsere strategischen Initiativen weiter vorantreiben, um LR nachhaltig in die Erfolgsspur zu bringen. Mit der Einführung und dem schrittweisen Ausbau des Live Shoppings für unsere Vertriebspartner, vielversprechenden Produktinnovationen, unter anderem durch die Kooperation mit Dr. Juchheim und der internationalen Expansion in neue Märkte, wie den Senegal, entwickeln wir das Geschäft gezielt weiter. Dies wird bereits im vierten Quartal und darüber hinaus die Aktivitäten unserer Vertriebspartner stärken.“

Neues Live-Shopping-Konzept mit großem Potenzial

Im Oktober 2026 hat LR als erstes deutsches Social-Commerce-Unternehmen Live Shopping eingeführt. Damit erschließt LR einen neuen digitalen Vertriebskanal und eröffnet seinen Vertriebspartnern neue Geschäftsmöglichkeiten. Durch Live Shopping etabliert das Unternehmen ein innovatives Format, das eine digitale Produktpräsentation und direkten Kundenaustausch miteinander verbindet. Beim ersten Livestream im Oktober stand mit den „LR meets Dr. Juchheim“ Mega Patches eine Produktinnovation im Mittelpunkt. Mit rund 5.000 Zuschauern zum Auftakt stieß das Format bereits auf große Resonanz. Künftig soll Live Shopping ein fester Bestandteil des digitalen Vertriebsmixes von LR sein und schrittweise auch in den internationalen Märkten ausgerollt werden.

Im Rahmen der geschlossenen Partnerschaft mit der Longevity-Marke Dr. Juchheim erweitert LR gezielt sein Produktsortiment. Ziel der Kooperation ist es, Produktentwicklung, Longevity-Expertise und moderne Vertriebsansätze miteinander zu verbinden. Erstes konkretes Ergebnis sind die „LR meets Dr. Juchheim“ Mega Patches in den vier Varianten Longevity, Cannapur 20, Biomagnetic und Menolivia.

Internationale Expansion schreitet voran

Darüber hinaus treibt LR die internationale Expansion konsequent voran: Mit dem bevorstehenden Markteintritt im Senegal Ende Januar 2027 weitet LR seine internationale Präsenz erstmals auf Afrika aus. Der Senegal soll zugleich als Ausgangspunkt für die Erschließung weiterer afrikanischer Märkte dienen. Darüber hinaus bereitet LR den Eintritt in zusätzliche internationale Märkte vor.

Der vollständige Bericht zum dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2026 ist ab heute online auf der Unternehmenswebseite unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar.

LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv “More quality for your life” produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen.

LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.

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