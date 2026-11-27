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LR Topco S.à r.l. veröffentlicht Quartalsbericht zum 30. September 2026



27.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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LR Topco S.à r.l. veröffentlicht Quartalsbericht zum 30. September 2026

Luxemburg, 27. November 2026 – Die LR Topco S.à r.l., Muttergesellschaft der LR Health & Beauty GmbH und ihrer Tochtergesellschaften, hat ihren Quartalsbericht zum 30. September 2026 veröffentlicht. Die Gesellschaft ist Emittentin der Anleihe 2026/2031 („SENIOR UNSECURED FIXED RATE BONDS 2026/2031“, ISIN NO0013756064) im Volumen von 27,5 Mio. EUR. Nähere Informationen zur Geschäftsentwicklung der LR Gruppe werden durch die LR Health & Beauty GmbH veröffentlicht.

Die vollständigen Berichte der LR Topco S.à r.l. und der LR Health & Beauty GmbH zum dritten Quartal bzw. den ersten neun Monaten 2026 sind ab heute online auf der Unternehmenswebseite unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar.

IR Kontakt:

cometis AG

Thorben Burbach

Friedrichstraße 22

65185 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: LR TopCo S.à r.l. 9, rue de Bitbourg 1273 Luxembourg Luxemburg E-Mail: InvestorRelations@LRworld.com ISIN: NO0013756064 WKN: A4EW1G Börsen: Freiverkehr in Frankfurt LEI Code: 213800GDD3WW1YZPXX94 EQS News ID: 2442796

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