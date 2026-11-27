EQS-News: LR Topco S.à r.l. veröffentlicht Quartalsbericht zum 30. September 2026
EQS-News: LR TopCo S.à r.l. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen
LR Topco S.à r.l. veröffentlicht Quartalsbericht zum 30. September 2026
27.11.2026 / 07:30 CET/CEST
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LR Topco S.à r.l. veröffentlicht Quartalsbericht zum 30. September 2026
Luxemburg, 27. November 2026 – Die LR Topco S.à r.l., Muttergesellschaft der LR Health & Beauty GmbH und ihrer Tochtergesellschaften, hat ihren Quartalsbericht zum 30. September 2026 veröffentlicht. Die Gesellschaft ist Emittentin der Anleihe 2026/2031 („SENIOR UNSECURED FIXED RATE BONDS 2026/2031“, ISIN NO0013756064) im Volumen von 27,5 Mio. EUR. Nähere Informationen zur Geschäftsentwicklung der LR Gruppe werden durch die LR Health & Beauty GmbH veröffentlicht.
Die vollständigen Berichte der LR Topco S.à r.l. und der LR Health & Beauty GmbH zum dritten Quartal bzw. den ersten neun Monaten 2026 sind ab heute online auf der Unternehmenswebseite unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar.
IR Kontakt:
cometis AG
Thorben Burbach
Friedrichstraße 22
65185 Wiesbaden
Tel.: +49(0)611 - 205855-23
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LR TopCo S.à r.l.
|9, rue de Bitbourg
|1273 Luxembourg
|Luxemburg
|E-Mail:
|InvestorRelations@LRworld.com
|ISIN:
|NO0013756064
|WKN:
|A4EW1G
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt
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