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Roatel Holding AG: Vollautomatisierte Mikrohotels auf Wachstumskurs — Börsengang geplant



27.11.2026 / 16:46 CET/CEST

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Roatel Holding AG: Vollautomatisierte Mikrohotels auf Wachstumskurs — Börsengang geplant

Vollautomatisierte und preisgünstige Mikrohotels im Trend

Auf Wachstumskurs: Umsatzrekord 2026

Öffentliches Angebot zur Zeichnung von Aktien über die Webseite der Gesellschaft

Einbeziehung in den Freiverkehr einer deutschen Wertpapierbörse geplant

Düsseldorf, 27. November 2026 — Die Roatel-Unternehmensgruppe betreibt vollautomatisierte Mikrohotels, die sogenannten „Roatels“, an deutschen Autobahnstandorten und befindet sich auf einem starken Wachstumspfad. So wird die Unternehmensgruppe im laufenden Jahr erstmals mehr als eine Million Euro Jahresumsatz aus dem Hotelbetrieb erzielen. Die Roatel Holding AG beabsichtigt, die Einbeziehung ihrer Aktien in den Freiverkehr einer deutschen Wertpapierbörse zu beantragen. Danach könnten Investoren die Aktie auch an der Börse kaufen und verkaufen. Ob und wann die Einbeziehung erfolgt, steht noch nicht fest. Bis dahin haben Aktionäre die Möglichkeit, ihre Aktien durch privaten Verkauf zu veräußern.

Roatel als Infrastrukturprojekt

Roatel versteht sich nicht als klassisches Hotelunternehmen, sondern als Infrastrukturanbieter für die mobile Arbeitswelt. Preisgünstige, zuverlässige Übernachtungsmöglichkeiten an Autobahnstandorten sind ein systemischer Bedarf für alle, die beruflich auf deutschen Straßen unterwegs sind. Damit steht Roatel in einer Reihe mit anderen Infrastrukturdienstleistern: ortsgebunden, skalierbar und an dauerhafter öffentlicher Verkehrsinfrastruktur verankert.

Je rund 30 Prozent der Mikrohotel-Buchungen entfallen auf Geschäftsreisende und Privatreisende, weitere rund 15 Prozent auf Monteure und Handwerker. Diese Gruppen übernachten allerdings typischerweise mehrere Nächte in Folge. Eine besonders dynamisch wachsende Gruppe sind Berufskraftfahrer: Seit 2020 gilt EU-weit das Verbot, die 45-stündige Wochenruhezeit in der Fahrerkabine zu verbringen. Truck-Fahrer sind seither verpflichtet, ein Hotel zu nutzen. Ihr Anteil ist in den letzten vier Jahren von rund 10 Prozent auf heute über 20 Prozent gestiegen. Die Kundenbindungsrate ist bemerkenswert. So wurden im Jahr 2026 rund 34 Prozent des Umsatzes mit Bestandskunden erzielt, die im Schnitt 4,6-mal buchten.

Vorteile gegenüber klassischen Hotels

Der strukturelle Vorteil gegenüber klassischer Hotellerie liegt in der unkomplizierten 24/7-Buchung und dem Betrieb rund um die Uhr ohne Rezeptionspersonal. Buchung, Check-in und Zahlung laufen vollständig digital über das proprietäre IT-System. Da kein Personal dauerhaft vor Ort eingesetzt wird, entfallen die in der Branche dominierenden Personalkosten. Die Zimmerreinigung erfolgt flexibel durch bereits am Standort vorhandene Dienstleister oder stundenweise durch eigene Reinigungskräfte. Die Betriebskosten sind damit fundamental niedriger als bei vergleichbaren Beherbergungsangeboten.

Im Gegensatz zu klassischen Hotels lassen sich Roatel-Einheiten, bestehend aus vier Einzelzimmern, auf einen besseren Standort verlagern. So hat Roatel bereits an schwächeren Standorten Einheiten abgebaut und an anderen Orten erfolgreich weiterbetrieben.

Roatels sind ressourcenschonend und nachhaltig. Die Einheiten entstehen durch die Umnutzung gebrauchter Seefrachtcontainer (Upcycling) und werden ohne fossile Brennstoffe betrieben. Durch die gezielte Platzierung direkt am Entstehungsort der Nachfrage entfallen unnötige Fahrten für Gäste. Der Solarbetrieb wird aktuell in Pilotprojekten erprobt.

Erzielte Meilensteine

Seit der Gründung im Jahr 2019 und dem operativen Start 2021 hat die Roatel-Unternehmensgruppe wichtige Entwicklungsstufen erreicht:

Bereits über 70.000 Gästeübernachtungen haben in einem Roatel stattgefunden und täglich werden es mehr - ein klarer Beleg für die Nachfrage und die Funktionsfähigkeit des Geschäftsmodells.

Derzeit sind 41 Roatels an 29 Standorten in 12 Bundesländern in Betrieb. Mit einem Standort im Saarland soll kurzfristig das 13. Bundesland erschlossen werden. In Österreich sind Roatels ab 2027 geplant.

Das kürzlich gestartete Franchisekonzept sorgt für weiteres Wachstum und soll noch in 2026 fünf Einheiten umfassen.

Im Oktober 2026 wurde erstmals ein Jahresumsatz von über 1 Million Euro aus dem Hotelbetrieb erzielt.

Kapitalerhöhung und Börsengang

Um das weitere Wachstum zu finanzieren, führt die Roatel Holding AG derzeit eine Kapitalerhöhung durch. So werden bis zu 1.400.000 Stück neue Aktien zu einem Preis von 5,00 € pro Aktie angeboten. Aktionäre der Gesellschaft können neue Aktien im Verhältnis 3:1 über ihre Depotbanken im Rahmen eines Bezugsangebots erwerben; drei alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie. Die Bezugsfrist läuft vom 26. November 2026 bis zum 9. Dezember 2026 (24:00 Uhr). Darüber hinaus wird ein Überbezug gewährt, d.h. Aktionäre können über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus weitere Aktien zeichnen.

Interessierte Investoren, die noch keine Aktionäre sind, können Aktien bequem über die Webseite invest.roatel.com zeichnen. Ein Zeichnungsauftrag kann dort bis 14. Dezember 2026 (24:00 Uhr) erteilt werden.

Die beiden Vorstände und Gründer der Roatel Holding AG, Ralf-Peter Kals und Christian Theisen, beide erfolgreiche Serienunternehmer mit Exiterfahrung, werden an der Kapitalerhöhung in Form einer Sacheinlage durch Einbringung ihrer Darlehen im Gegenwert von über 523 TEUR zu gleichen Bedingungen teilnehmen und dokumentieren damit ihr weiteres Engagement an dem Roatel-Konzept.

Die Kapitalmaßnahme wird als gemäß Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 prospektfreies Angebot in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Die Gesellschaft hat ein Wertpapier-Informationsblatt gemäß § 4 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) erstellt, dessen Veröffentlichung die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 23. November 2026 gestattet hat. Das Wertpapier-Informationsblatt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.roatel.com/investor-relations abrufbar.

Das Aktienkapital beträgt zur Zeit 7.405.955,00 EUR, eingeteilt in 7.405.955 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Die beiden Vorstände halten indirekt 37,2 % der Aktien. Neben weiteren langfristig orientierten Anker-Aktionären haben bereits über 500 Anleger Aktien der Roatel Holding AG erworben.

Nach Abschluss der Aktienplatzierung sollen die Aktien in den Freiverkehr einer deutschen Wertpapierbörse einbezogen werden.

Ralf-Peter Kals, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender kommentiert: „Roatel hat bewiesen, dass vollautomatisierte Mikrohotels an der Autobahn funktionieren — die über 70.000 Übernachtungen sprechen eine klare Sprache. Wir sind einer der führenden Anbieter in diesem Nischenmarkt und positionieren uns als Kostenführer. Jetzt geht es darum, diesen Erfolg zu skalieren. Das Börsen-Listing ist der nächste logische Schritt: mehr Sichtbarkeit, mehr Vertrauen, mehr Handlungsoptionen.“

Über Roatel

Die Roatel Holding AG betreibt vollautomatisierte Mikrohotels (sog. Roatels) an deutschen Autobahnstandorten. Jede Einheit bietet vier Einzelzimmer, die 24 Stunden täglich und 7 Tage die Woche ohne Rezeptionspersonal zugänglich sind. Buchung und Check-in erfolgen vollständig digital. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet, nahm den operativen Betrieb im Oktober 2021 auf und betreibt heute 41 Einheiten an 29 Standorten in 12 Bundesländern. Die NRW.Bank ist mit 5 % direkt an der operativen Tochtergesellschaft roatel GmbH beteiligt.

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Tel.: +49 (211) 176 09 19-0

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