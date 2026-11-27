EQS-News: ViaBTC / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

ViaBTC präsentiert auf der Blockchain Life 2026 ein Jahrzehnt Erfahrung im Mining und umfassendes Asset-Management.



27.11.2026 / 04:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DUBAI, VAE, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- ViaBTC, ein führender globaler Kryptowährungs-Mining-Pool, wird am 1. und 2. Dezember an der Blockchain Life 2026 in der Festival Arena in Dubai teilnehmen. Nachdem ViaBTC auf der Blockchain Life 2025 als „Mining Pool des Jahres" ausgezeichnet wurde, kehrt das Unternehmen zurück, um mit globalen Partnern über Branchentrends, Pool-Infrastruktur und Miner-Asset-Management zu diskutieren.

viabtc blockchain life

Steigende Hashraten, höhere Stromkosten und der Druck auf die BTC-Einnahmen stellen die Miner weiterhin vor Herausforderungen, auch wenn die institutionelle Akzeptanz, regulatorische Fortschritte und Hardware der nächsten Generation den Sektor umgestalten. Am 2. Dezember um 12:25 Uhr wird Anton Tsarenok, Business Development Director von ViaBTC, eine Keynote mit dem Titel „Der wahre Stand des Minings im Jahr 2026" halten, in der er die Ökonomie des Minings und die Rolle von Pools bei der Unterstützung der betrieblichen Effizienz untersucht.

„Im Jahr 2026 geht es beim Mining-Wettbewerb nicht mehr nur um die Hashrate. Es hängt auch von der betrieblichen Effizienz und dem Kapitalmanagement ab", sagte Anton. „Pools müssen eine zuverlässige Infrastruktur und praktische Tools bereitstellen, um Minern bei der Verwaltung ihrer Einnahmen und ihres Betriebskapitals zu helfen."

Seit Juni 2016 kann der Bitcoin-Pool von ViaBTC auf zehn Jahre ununterbrochenen Betrieb und eine der niedrigsten Verwaistquoten der Branche zurückblicken. Global verteilte Knoten unterstützen Verbindungen mit geringer Latenz, während Hashrate-Überwachung und Warnmeldungen dazu beitragen, Probleme umgehend zu erkennen. Beim PPS+-Modell von ViaBTC werden die PPS-Einnahmen aus Blocksubventionen stündlich gutgeschrieben, sodass die Miner zeitnah Zugriff auf ihre Einnahmen haben.

Über die Abwicklung hinaus unterstützt ViaBTC Miner bei der Verwaltung ihrer Vermögenswerte und ihres Betriebskapitals innerhalb ihrer Konten. Mit der automatischen Konvertierung werden verfügbare Guthaben unterstützter Kryptowährungen stündlich in BTC oder USDT umgewandelt, ohne dass manuelle Überweisungen an eine externe Börse erforderlich sind. Für Strom- oder Instandhaltungskosten beginnen die Kredite mit Sicherheiten bei 50 USDT mit flexibler Rückzahlung und ohne festes Fälligkeitsdatum. Die Minenbetreiber können die Sicherheiten einlösen, sobald Kapital und Zinsen zurückgezahlt sind.

Am Stand A22 trifft das ViaBTC-Team auf Mining-Betreiber, institutionelle Kunden, Hardwarehersteller und Hosting-Anbieter. Besucher können die Verwaltung von Unterkonten, schreibgeschützte Watcher-Links, die Gewinnverteilung, maßgeschneiderte institutionelle Dienstleistungen und Produktdemonstrationen erkunden. Teilnehmer sind eingeladen, den Stand zu besuchen oder vorab über die ViaBTC-Website einen Termin zu vereinbaren.

Informationen zu ViaBTC

ViaBTC ist ein Mining-Pool für mehrere Kryptowährungen, der Miner weltweit bedient. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat sich auf sichere, stabile und effiziente Proof-of-Work (PoW) Mining-Dienste spezialisiert. Es unterstützt die wichtigsten PoW-Kryptowährungen, darunter BTC, LTC/DOGE, BCH, ZEC und KAS. ViaBTC hat bereits mehr als 2 Millionen Nutzer in über 150 Ländern und Regionen bedient. Seine Mining-Pools für BTC, LTC/DOGE, BCH und ZEC zählen zu den weltweit führenden Mining-Pools.

KONTAKT:

Vita Lei

pr@viabtc.com

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/viabtc-prasentiert-auf-der-blockchain-life-2026-ein-jahrzehnt-erfahrung-im-mining-und-umfassendes-asset-management-302951234.html

27.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2443088 27.11.2026 CET/CEST