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Xinhua Silk Road: Die nordwestchinesische Provinz Gansu veröffentlicht mehrsprachige Übersetzungsrichtlinien für Beschilderungen in Natur- und Kulturlandschaften, um die Dienstleistungen für den internationalen Tourismus zu verbessern



27.11.2026 / 18:55 CET/CEST

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PEKING, 27. November 2026 /PRNewswire/ -- Die nordwestchinesische Provinz Gansu hat kürzlich den Entwurf der „Richtlinien für die Übersetzung von Beschilderungen in Natur- und Kulturlandschaften" fertiggestellt, ergänzt durch ein Glossar sowie eine Sammlung häufiger Übersetzungsfehler und deren Korrekturen.

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Die Richtlinien legen einen standardisierten Rahmen für mehrsprachige Übersetzungen fest, der Chinesisch, Englisch, Japanisch und Koreanisch umfasst und für touristische Beschilderungen in landschaftlichen Sehenswürdigkeiten, klassifizierten Privatunterkünften, nationalen Tourismus-Vorzeigestandorten, wichtigen Tourismusdörfern und Erholungsgebieten in der gesamten Provinz gilt.

Da China seine Öffnung auf hohem Niveau weiter ausbaut und Maßnahmen zur Förderung des Incoming-Tourismus umsetzt, ist die Zahl der internationalen Besucher stetig gestiegen. Gansu liegt an der alten Seidenstraße und verfügt über einen Reichtum an kulturellen und natürlichen Kulturgütern. Die Provinz rühmt sich weltbekannter Sehenswürdigkeiten wie der Mogao-Grotten in Dunhuang, des Mingsha-Berges und der Halbmondquelle, der Maijishan-Grotten sowie von Zhagana.

Uneinheitlichkeiten bei der mehrsprachigen Beschilderung, nicht standardisierte Übersetzungen und eine unzureichende Vermittlung kultureller Bedeutungen beeinträchtigten jedoch das Besuchererlebnis und das Markenimage der Reiseziele, sodass die Einrichtung eines einheitlichen, präzisen und international verständlichen mehrsprachigen Beschilderungssystems unerlässlich wurde.

Die neuen Richtlinien, die auf der Grundlage einschlägiger nationaler Standards entwickelt und auf die Besonderheiten der Tourismusressourcen von Gansu sowie die praktischen Bedürfnisse internationaler Besucher zugeschnitten wurden, enthalten Übersetzungsgrundsätze für die Namen von Sehenswürdigkeiten, Informationen zu öffentlichen Dienstleistungen, die Gestaltung der Beschilderung sowie Schreibkonventionen.

Zudem wurde ein entsprechendes Glossar erstellt, das standardisierte Übersetzungen für Naturlandschaften, Kulturerbestätten, touristische Einrichtungen, öffentliche Dienstleistungen, Sicherheitshinweise und andere häufig verwendete Begriffe aus dem Tourismusbereich enthält.

Branchenexperten wiesen darauf hin, dass die standardisierte mehrsprachige Beschilderung nicht nur ein wesentlicher Bestandteil moderner Tourismusdienstleistungen ist, sondern auch ein wichtiger Indikator für die Internationalisierung und die Kommunikationsfähigkeit einer Region.

Sie erwarteten, dass die Umsetzung der Leitlinien den Zugang zu Informationen und den Reisekomfort für Besucher aus dem Ausland verbessern, das Verständnis für die Geschichte und Kultur von Gansu vertiefen und das Image der Provinz als offenes, gastfreundliches und professionelles Reiseziel weiter stärken werde.

In Zukunft wird Gansu die Internationalisierung der lokalen Tourismusinformationssysteme, der Besucherführungsdienste und der digitalen Kommunikationsplattformen weiter vorantreiben, um die Integration von Denkmalschutz, Verbesserung der Tourismusdienstleistungen und internationaler Kommunikation zu fördern.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/353202.html

Cision

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