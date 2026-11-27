EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Enapter AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Enapter AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.11.2026 / 11:15 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Enapter AG

Altenburg 1e

83620 Feldkirchen-Westerham

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 27.11.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

43.368.480

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

27.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Enapter AG Altenburg 1e 83620 Feldkirchen-Westerham Deutschland Internet: www.enapterag.de LEI Code: 391200JIZN9JYP440O07

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