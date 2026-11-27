EQS-NVR: Enapter AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Enapter AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Enapter AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
27.11.2026 / 11:15 CET/CEST
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|Enapter AG
Altenburg 1e
83620 Feldkirchen-Westerham
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|X
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
|27.11.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|43.368.480
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Enapter AG
|Altenburg 1e
|83620 Feldkirchen-Westerham
|Deutschland
|Internet:
|www.enapterag.de
|LEI Code:
|391200JIZN9JYP440O07
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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