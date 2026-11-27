Brüssel, ⁠27. Nov (Reuters) - Die Deutsche Börse hat von der EU-Wettbewerbskommission grünes Licht für die Übernahme der Fonds-Handelsplattform Allfunds ‌erhalten. Das Geschäft im Volumen von 5,35 Milliarden Euro löst nach ⁠Ansicht ⁠der Kartellwächter keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aus. "Transaktionen wie diese tragen dazu bei, grenzüberschreitend tätige Akteure zu fördern und die Marktinfrastruktur zu europäisieren, ‌damit die Ersparnisse der ‌Europäer in europäische Investitionen fließen können", erklärte EU-Kartellkommissarin Teresa Ribera am ⁠Freitag in einer Stellungnahme.

Die Deutsche Börse ‌hatte die Übernahme ⁠der in Amsterdam notierten Plattform Allfunds im Januar angekündigt. Es ist der größte Zukauf in ‌der Geschichte ⁠des Frankfurter Börsenbetreibers. Die ⁠Übernahme solle im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden, teilte die Deutsche Börse mit.

(Bericht von Foo Yun Chee, geschrieben von Ralf Banser, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)