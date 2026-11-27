BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im November erneut eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 95,8 Punkte, wie die Europäische Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Der Stimmungsindikator fällt damit tiefer unter den langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten und erreicht den niedrigsten Stand seit Juni. Volkswirte hatten im Schnitt mit 97,2 Punkten gerechnet. Der Vormonatswert wurde um 0,4 Punkte auf 96,5 Punkte nach unten revidiert.

Belastet wurde der Indikator durch das verschlechterte Industrievertrauen. Auch in der Bauwirtschaft trübte sich die Stimmung ein. Im Dienstleistungssektor blieb der Indikator stabil. Etwas verbessert haben sich das Verbrauchervertrauen und die Stimmung im Einzelhandel. Beide Werte liegen allerdings auf einem niedrigen Niveau. /jsl/jkr/stk