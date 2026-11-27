München, ⁠27. Nov (Reuters) - Der "Wirtschaftsweise" Gabriel Felbermayr übt scharfe Kritik an dem von der schwarz-roten Koalition aufgestellten Bundeshaushalt für 2027. "Es ist ‌das kurzfristige Stopfen der Lücken, um gerade mal den Haushalt 2027 aufstellen ⁠zu ⁠können. Was uns fehlt, ist die Perspektive in der langen Frist", sagte der Ökonom der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag am Rande des Bayerischen ‌Bankentags in München. "Darin wohnt die ‌Gefahr, Glaubwürdigkeit zu verlieren in das Vertrauen in Deutschland als das Ankerland ⁠der Eurozone."

Felbermayr bezeichnete die von der Koalition ‌verabschiedeten Steueränderungen wie ⁠die Stromsteuersenkung als "Pipifax". "Was die Koalition angehen müsste, wäre, die Schuldenbremse perspektivisch reaktivieren", verlangte der Chef des Österreichischen ‌Instituts für ⁠Wirtschaftsforschung (Wifo), der dem Sachverständigenrat ⁠der deutschen Bundesregierung angehört. "Das andere Zeug, die Stromsteuer, das sind alles Petitessen im Vergleich zu der großen Orientierung der Fiskalpolitik in Deutschland."

(Bericht von Jörn Poltz. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)