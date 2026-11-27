Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.11.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|China Water Affairs Group
|Bericht 2. Quartal 2027
|Corestate Capital Holding
|Bericht 3. Quartal 2026
|CPI Europe (ehem. Immofinanz)
|Bericht 3. Quartal 2026
|DEAG Deutsche Entertainment AG
|Bericht 3. Quartal 2026
|District Metals
|Bericht 1. Quartal 2027
|Dottikon ES
|Bericht 2. Quartal 2027
|Elia Group
|Bericht 3. Quartal 2026
|FORTEC Elektronik
|Bericht 1. Quartal 2027
|KERNEL HOLDING
|Bericht 1. Quartal 2027
|Laurent Perrier
|Bericht 2. Quartal 2027
|Meituan
|Bericht 3. Quartal 2026
|Paratus Energy Services
|Bericht 3. Quartal 2026
|PlayWay
|Bericht 3. Quartal 2026
|Tele Columbus (PŸUR)
|Bericht 3. Quartal 2026
|West Red Lake Gold Mines
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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