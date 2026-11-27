Paris, 27. ⁠Nov (Reuters) - Die französische Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker geschrumpft als bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt fiel von Juli bis September um 0,2 Prozent niedriger aus als im Vorquartal. Das Statistikamt Insee korrigierte damit ‌am Freitag seine frühere Schätzung nach unten, die ein Minus von 0,1 Prozent ergeben hatte. Im zweiten Quartal hatte die ⁠nach Deutschland ⁠zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone stagniert.

Frühindikatoren zufolge droht ihr sogar eine Rezession: Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank im November auf 46,2 Punkte, nach 46,6 Zählern im Oktober. Erst Werte ab 50 signalisieren ein Wachstum. Die Daten erhöhten ‌die Wahrscheinlichkeit, dass Frankreich im laufenden vierten ‌Quartal in eine technische Rezession rutsche - das BIP also das zweite Mal in Folge sinke, sagte Ökonom Joe Hayes von S&P Global Market ⁠Intelligence. "In den vergangenen Monaten hat sich das Geschäftsklima rapide verschlechtert", sagte ‌Hayes. Dies liege auch daran, ⁠dass altbekannte Probleme – etwa Sorgen um die französische Haushaltslage – vor den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2027 wieder stärker in den Fokus rückten.

Ein Grund für das schwache Abschneiden im Sommer waren ‌schrumpfende Exporte: Diese fielen um ⁠1,6 Prozent niedriger aus. Die ⁠Investitionen nahmen um 0,9 Prozent ab. Dagegen wuchsen die privaten Konsumausgaben um 0,3 Prozent, ebenso die des Staates.

Die französische Regierung hat signalisiert, ihre Wachstumserwartungen für das kommende Jahr womöglich herunterzuschrauben. "Wir aktualisieren derzeit unsere Zahlen, aber die Prognose ist gefährdet. Es droht eine Senkung", sagte Finanzminister Roland Lescure in dieser Woche dem TV-Sender Franceinfo. Bislang rechnet die Regierung für das Jahr ⁠mit einem Wirtschaftswachstum von einem Prozent.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)