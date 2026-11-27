Was bewegt die Aktie?

Fresenius steigerte den Konzernumsatz im dritten Quartal organisch um rund fünf Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie nahm um 14 Prozent zu und wuchs damit deutlich stärker als der Umsatz. In den Geschäftsbereichen fielen vor allem das Umsatzwachstum bei Fresenius Kabi und der Ergebnisanstieg bei Fresenius Helios auf.

Bei Fresenius Kabi stieg der Umsatz im Biopharma-Geschäft um 29 Prozent. Besonders gut entwickelten sich die Biosimilars, also Nachfolgeprodukte biotechnologisch hergestellter Arzneimittel. Wenn Patente für die Originalpräparate auslaufen, kann Fresenius Kabi mit solchen Nachfolgeprodukten zusätzliche Umsätze erzielen.

Fresenius Helios setzte im Krankenhausgeschäft fünf Prozent mehr um. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg dort um 19 Prozent. Damit fiel der Ergebniszuwachs bei Helios deutlich höher aus als das Umsatzwachstum im eigenen Geschäftsbereich.

Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius von 52 auf 67 Euro erhöht. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspricht das einem möglichen Anstieg um rund 27 Prozent. Auch die jüngsten Kursziele von UBS und JP Morgan liegen über dem aktuellen Aktienkurs. UBS setzt 65 Euro an, JP Morgan 60,40 Euro.

Im Durchschnitt liegen die Kursziele bei rund 61,10 Euro und damit näher am Ziel von JP Morgan als an den Zielen von UBS und Goldman Sachs. Berenberg setzt mit 54 Euro das niedrigste Ziel an und liegt damit ungefähr auf Höhe des aktuellen Kurses. Die übrigen Kursziele liegen über der Marke von 54 Euro, und die Einstufungen fallen überwiegend positiv aus.

Charttechnik

Die Fresenius-Aktie stieg über ihr bisheriges 52-Wochen-Hoch. Nach mehreren Tagen mit Kursverlusten zog der Kurs wieder an. Steigt die Aktie über den Widerstand bei 54,60 Euro, ergibt sich ein charttechnisches Ziel von 58,60 Euro. Die Unterstützung liegt bei rund 50,60 Euro.

Martins Einschätzung

Auf dem aktuellen Kursniveau bietet der Aufbau einer Position ein günstiges Verhältnis von Chance und Risiko, wenn das Ziel bei 58,60 Euro liegt und ein Stopp unter 50,30 Euro die Position absichert.