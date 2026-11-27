Berlin, ⁠27. Nov (Reuters) - Das Geschäftsklima in der Euro-Zone hat sich im November eingetrübt. Das Barometer sank um 0,7 Zähler auf 95,8 Punkte, wie aus den ‌am Freitag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Mit dem Rückgang entfernte sich das Barometer weiter ⁠von seinem ⁠langfristigen Durchschnitt, der bei 100 Zählern liegt. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen stieg dagegen im November. Es legte um 1,0 Punkte auf minus 16,9 Zähler zu.

Die EU-Kommission hatte zuletzt ‌ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum ‌in der Währungsunion heraufgesetzt. Für das zu Ende gehende Jahr wird ein Plus von 1,2 Prozent erwartet, ⁠ebenso für 2027. In Europas größter Volkswirtschaft Deutschland ‌etwa schieben steigende Exporte ⁠und staatliche Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung die Konjunktur an.

Sorgen bereitet die hohe Inflation, die von steigenden Energiekosten getrieben wird. Die ‌Inflationsrate kletterte im ⁠Oktober auf 4,0 Prozent, ⁠von 3,8 Prozent im September. Die Europäische Zentralbank strebt eine Rate von 2,0 Prozent an. Sie dürfte deshalb im Dezember ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr anheben - auf dann 2,75 Prozent. Das könnte die Konjunktur bremsen, weil dadurch Kredite teurer werden.

(Bericht von ⁠Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)