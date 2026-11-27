Geschäftsklima im Euroraum trübt sich ein - Konsumklima bessert sich
Berlin, 27. Nov (Reuters) - Das Geschäftsklima in der Euro-Zone hat sich im November eingetrübt. Das Barometer sank um 0,7 Zähler auf 95,8 Punkte, wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Mit dem Rückgang entfernte sich das Barometer weiter von seinem langfristigen Durchschnitt, der bei 100 Zählern liegt. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen stieg dagegen im November. Es legte um 1,0 Punkte auf minus 16,9 Zähler zu.
Die EU-Kommission hatte zuletzt ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in der Währungsunion heraufgesetzt. Für das zu Ende gehende Jahr wird ein Plus von 1,2 Prozent erwartet, ebenso für 2027. In Europas größter Volkswirtschaft Deutschland etwa schieben steigende Exporte und staatliche Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung die Konjunktur an.
Sorgen bereitet die hohe Inflation, die von steigenden Energiekosten getrieben wird. Die Inflationsrate kletterte im Oktober auf 4,0 Prozent, von 3,8 Prozent im September. Die Europäische Zentralbank strebt eine Rate von 2,0 Prozent an. Sie dürfte deshalb im Dezember ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr anheben - auf dann 2,75 Prozent. Das könnte die Konjunktur bremsen, weil dadurch Kredite teurer werden.
(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)
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