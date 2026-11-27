Das Allzeithoch von Ende Januar bei 5.595 USD wirkt beim Goldpreis wie ein Relikt aus vergangenen Tagen. Seither sah sich das Edelmetall mit einem scharfen Kursverfall von über 2.000 USD bzw. 38 % konfrontiert. Ein Rückschlag in dieser Größenordnung ist bemerkenswert. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 betrug der zwischenzeitliche „drawdown“ 22 % – im Corona-Jahrgang 2020 waren es 19 %. Nur einmal in diesem Jahrtausend – nämlich 2008 – musste der Goldpreis mit -34 % einen in der Höhe vergleichbaren Rücksetzer verkraften. Diese historische Dimension hat bspw. dazu geführt, dass der MACD auf Wochenbasis seit März von rekordhohen Werten auf absolute Tiefstände korrigierte. Im Tagesbereich führte die jüngste Kursschwäche zu einem Wiedersehen mit den Hochs von 2025 bei rund 3.400 USD. Auf dieser Basis hat das Edelmetall ein markantes „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt. Da mit diesem konstruktiven Kerzenmuster auch die Rückkehr in die Bollinger Bänder gelang, wird eine technische Aufwärtsreaktion in Richtung der Marke von 3.800 USD zusehends wahrscheinlicher. Aufgrund des antizyklischen Charakters eines solchen Engagements gilt es, ein striktes Money Management auf Basis des „Hammer“-Tiefs bei 3.426 USD bzw. der o. g. Haltemarken bei 3.400 USD unbedingt zu beachten.

Gold (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

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