- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 27. Nov (Reuters) - Der Bundestag hat am Freitag den Bundeshaushalt für 2027 verabschiedet. Der Etat ist geprägt von steigenden Verteidigungsausgaben, hohen Investitionen und der zweithöchsten Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein Überblick:

AUSGABEN UND EINNAHMEN

Die Ausgaben im Kernhaushalt steigen um sechs Prozent auf 555,9 Milliarden Euro. Die Steuereinnahmen werden mit 391,2 ‌Milliarden Euro veranschlagt.

NEUVERSCHULDUNG

Im Kernhaushalt sind neue Kredite von 123 Milliarden Euro vorgesehen, nach 98 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Hinzu kommen 57,8 Milliarden Euro über das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie ⁠29,6 Milliarden ⁠Euro über das Sondervermögen Bundeswehr. Insgesamt sind es über 210 Milliarden Euro. Nur im Corona-Jahr 2021 war die Neuverschuldung mit 215,4 Milliarden Euro noch höher.

INVESTITIONEN

Im Kernhaushalt sind 61,8 Milliarden Euro vorgesehen, nach 58,4 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Hinzu kommen Investitionen aus den Sondervermögen.

VERTEIDIGUNG

Der reguläre Wehretat wächst auf 109,7 Milliarden Euro. Hinzu kommen 29,6 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Bundeswehr. Für die Unterstützung der Ukraine ‌sind weitere 11,6 Milliarden Euro eingeplant.

ARBEIT UND SOZIALES

Der größte Einzeletat ‌umfasst 203,3 Milliarden Euro. Die Zuschüsse zur Rentenversicherung werden um weitere drei Milliarden Euro gekürzt. Die Bundesagentur für Arbeit benötigt ein Darlehen von 8,2 Milliarden Euro.

GRUNDSICHERUNGSGELD

Die Regelsätze sollen bis Ende Juni 2028 auf dem bisherigen Niveau ⁠bleiben. Alleinstehende erhalten weiterhin 563 Euro monatlich.

STEUERN

Die Stromsteuer wird für 2027 für alle auf das europäische Mindestniveau ‌gesenkt. Ein vollständiger Ausgleich der inflationsbedingten Mehrbelastung bei ⁠der Einkommensteuer (kalte Progression) ist für 2027 nicht eingeplant. Dafür wären über die geplante Einkommensteuerreform hinaus weitere Entlastungen von rund 4,2 Milliarden Euro nötig. Die Steuern auf Tabak und alkoholische Getränke steigen. Schaumwein ist ausgenommen. Die Einführung einer Zuckergetränkesteuer wird auf Anfang 2028 verschoben.

WOHNUNGSBAU

Eine neue ‌Wohnungsbaugesellschaft des Bundes soll Anfang 2027 starten und langfristig ⁠mit 18 Milliarden Euro finanziert werden. Der ⁠Bund will über drei Jahre 920 Millionen Euro Eigenkapital beisteuern, weitere Gesellschafter rund 900 Millionen Euro. Hinzu kommen Kredite von 16,2 Milliarden Euro, für die der Bund vollständig garantieren will.

ZINSAUSGABEN

Die Zinslast im Kernhaushalt steigt von 30,2 auf 41,4 Milliarden Euro. Bis 2030 rechnet das Finanzministerium mit einem Anstieg auf rund 81 Milliarden Euro im Jahr.

FINANZPLANUNG

Trotz der hohen Neuverschuldung drohen erhebliche Haushaltslücken. Der finanzpolitische Handlungsbedarf beläuft sich nach bisherigen Berechnungen für 2028 auf rund 25 Milliarden Euro, 2029 auf rund 40 Milliarden Euro und 2030 auf rund 50 Milliarden Euro. Für 2028 würde die Lücke ⁠ohne Gegenfinanzierung auf rund 30 Milliarden Euro steigen, wenn die Koalition die Stromsteuerentlastung über 2027 fortsetzt.

(Redigiert von Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)