Was bewegt die Aktie?

Die Crowdstrike-Aktie stieg am Mittwoch deutlich von ihren Tiefstständen. Guggenheim stuft die Aktie auf Kaufen hoch und nennt ein Kursziel von 280 Dollar. Das entspricht der Zielmarke von Anfang Oktober. Das Haus hebt die Erfahrung der Unternehmensführung hervor und erwartet, dass Crowdstrike weiter kräftig wächst und die Gewinne deutlich zulegen.

Amazon Web Services (AWS) trägt zum dynamischen Umsatzwachstum bei. Crowdstrike hat allein über den AWS Marketplace inzwischen mehr als fünf Milliarden Dollar Umsatz erzielt. Die Kaufempfehlung von Guggenheim steht neben vielen weiteren positiven Einstufungen. Von insgesamt 51 Bewertungen der Aktie entfallen 39 auf Kaufen oder Stark Kaufen, also rund 76 Prozent.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis setzt den Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn je Aktie. Bei Crowdstrike entspricht der Kurs dem 136-Fachen des Gewinns der vergangenen zwölf Monate. Der US-Aktienindex S&P 500 kommt im Vergleich auf ungefähr das 17-Fache des Gewinns. Damit liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis von Crowdstrike rund achtmal so hoch wie das des Index.

Die hohe Bewertung lässt Crowdstrike wenig Spielraum für Enttäuschungen bei den Quartalszahlen. Schon ein Quartal mit Ergebnissen unter den Erwartungen kann einen schnellen, deutlichen Kursrückgang auslösen. Wenn Crowdstrike weiter kräftig wächst und die Gewinne deutlich zulegen, sind auch bei der aktuellen Bewertung weitere Kursgewinne möglich. Für die Aktie kommt es deshalb darauf an, dass Crowdstrike die hohen Erwartungen in den kommenden Quartalen erfüllt.

Martins Einschätzung

Cybersicherheit dürfte auf absehbare Zeit wichtig bleiben. Ein börsengehandelter Fonds für Cybersicherheit oder ein Indexzertifikat auf die Branche bietet die Möglichkeit, das Risiko auf mehrere Unternehmen zu verteilen. So hängt die Wertentwicklung weniger stark davon ab, ob Crowdstrike die hohen Erwartungen erfüllt.