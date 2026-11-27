Berlin, ⁠27. Nov (Reuters) - IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger hat Volkswagen nach dem Tarifabschluss in der Metallindustrie zu Entgegenkommen aufgefordert. Der Abschluss zeige, dass es ‌wichtig sei, dass die Arbeitgeber bei den Themen Investitionen und Beschäftigungssicherung etwas lieferten, ⁠sagte ⁠Gröger am Freitag. "Volkswagen sollte sich daran ein Beispiel nehmen." Zudem zeige die Einigung, dass es der IG Metall gelungen sei, Angriffe auf betriebliche Errungenschaften abzuwehren. "Jetzt ‌muss Volkswagen erstmal liefern, damit ‌wir die Chance haben, in einen Verhandlungsprozess einzusteigen."

Europas größter Autobauer hat einen eigenen Haustarifvertrag ⁠und verhandelt deshalb unabhängig von den Flächentarifverträgen ‌der Metall- und ⁠Elektroindustrie mit der IG Metall. Die erste Verhandlungsrunde mit war am Dienstag nach rund zwei Stunden ohne Ergebnis ‌zu Ende gegangen. ⁠In der großen Tarifrunde ⁠hatte die IG Metall in den beiden Gewerkschaftsbezirken Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen am Donnerstag in der vierten Runde nach einem Verhandlungsmarathon von 26 Stunden eine Einigung erzielt.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)