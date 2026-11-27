Washington, 27. Nov (Reuters) - ⁠Hacker sind Insidern zufolge in die zentrale Cloud-Plattform der US-Luftwaffe eingedrungen. Das System "Cloud One" sei betroffen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Hackerangriff könnte eine Vielzahl sensibler taktischer Daten sowie Personal- und Logistikinformationen gefährden. Der Einbruch wurde zwei der Insider zufolge im Laufe des vergangenen Monats bei Arbeiten zur Aktualisierung des Systems ‌entdeckt und führte zu Störungen auf der gesamten Plattform. Reuters konnte weder die Identität der Hacker noch das volle Ausmaß des Eindringens oder eines möglichen Datendiebstahls ermitteln.

Die Ermittler zogen einem der Insider zufolge die Cyber-Einheit ⁠des US-Militärs (Cyber Command) ⁠hinzu, um den Schaden zu bewerten. Das Cyber Command reagierte nicht auf Anfragen für eine Stellungnahme. Die US-Luftwaffe teilte Reuters mit, sie äußere sich nicht zur Sicherheitslage, zu Schwachstellen oder zum Betriebsstatus bestimmter Netzwerke und Systeme. "Wir ergreifen kontinuierlich umsichtige Maßnahmen zum Schutz der Informationen, Systeme und Einsatzfähigkeiten des Luftwaffenministeriums."

"Ein Einbruch hier ist eine große Sache", bewertete einer der Insider den Vorfall. Die Angreifer nutzten einer der mit der Sache vertrauten Personen ‌zufolge eine Software-Schwachstelle aus, um auf die Steuerungsebene ("Control Plane") zu gelangen. Diese ‌Person verglich die Steuerungsebene mit einer Universalfernbedienung: Eindringlinge könnten ihren Zugang theoretisch nutzen, um den Betriebsstatus von Militärflugzeugen oder die Lieferung von Ersatzteilen zu überprüfen. Es sei jedoch unklar, ob die Hacker dies getan hätten.

VON GEHÄLTERN BIS ZU RAKETEN

Cloud ⁠One gehört zwei der Insider zufolge zu den größten Cloud-Plattformen des US-Militärs. Das 2017 gestartete Projekt sollte als zentrale ‌Anlaufstelle für den IT-Bedarf der Luftwaffe dienen. Es bündelt ⁠die Ressourcen der vier Betreiber Microsoft, Amazon, Oracle und Alphabet, um Dutzende Anwendungen zu betreiben – darunter solche zur Verwaltung von Personaldaten und Gehältern oder für Logistik und Wartung. Zu diesen Anwendungen zählen das "Cloud-Based Command and Control", das Flugabwehrradar- und andere Datenströme aus ganz Nordamerika zusammenführt, sowie das "Theater Integrated ‌Combat Munitions System", das Bomben und Raketen an mehr als ⁠200 Standorten der US-Luftwaffe weltweit erfasst. Der IT- ⁠und Rüstungsdienstleister SAIC war bis 2025 der Hauptauftragnehmer für Cloud One, bevor der Konkurrent Leidos die Aufgabe übernahm. SAIC reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Leidos verwies bei Fragen an die Luftwaffe.

Der Hackerangriff wird inmitten einer erhöhten Besorgnis über Angriffe mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) bekannt. Solche Attacken gelten für Cloud-basierte Netzwerke als besonders ernstes Problem, da KI-Modelle Schwachstellen auf großen Angriffsflächen schnell erkennen können. Die US-Regierung hat zudem mit den Folgen von mindestens sechs weiteren kürzlich bekanntgewordenen Cyber-Vorfällen zu kämpfen. Dazu gehören zwei Fälle bei der Bundespolizei FBI, ein früherer Hackerangriff auf Daten des Verteidigungsministeriums, ein Leck bei Personaldaten des Heimatschutzministeriums, ein Einbruch ⁠bei mindestens zwei Geheimdiensten sowie ein Hackerangriff auf das Finanzministerium.

(Bericht von Mike Stone, Raphael Sattler; geschrieben von Markus Wacket; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)