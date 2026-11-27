IRW-PRESS: Eureka Metals Corp.: Eureka Metals Corp. meldet 5:1-Aktienzusammenlegung

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BZW. DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, PUBLIKATION, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Vancouver, British Columbia - 27. November 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) (Eureka oder das Unternehmen) gibt im Anschluss an die Pressemitteilung vom 30. Oktober 2026 bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens das Verhältnis für die zuvor angekündigte Zusammenlegung (die Zusammenlegung) der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) auf eine (1) Stammaktie nach der Zusammenlegung für jeweils fünf (5) Stammaktien vor der Zusammenlegung festgelegt hat.

Die Zusammenlegung wird mit Wirkung zum 2. Dezember 2026 abgeschlossen, und zwar so bald wie möglich nach Abschluss des zuvor angekündigten Bezugsrechtsangebots des Unternehmens (das Bezugsrechtsangebot). Alle unmittelbar nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien unterliegen der Zusammenlegung.

Nach Abschluss der Zusammenlegung rechnet das Unternehmen damit, dass insgesamt zwischen etwa 9.982.673 (unter der Annahme, dass im Rahmen der Bezugsrechtsangebot keine Stammaktien ausgegeben werden) und 19.965.346 (unter der Annahme, dass im Rahmen der Bezugsrechtsangebot die maximale Anzahl an Stammaktien ausgegeben wird) Stammaktien nach der Zusammenlegung ausgegeben und im Umlauf sein werden, vorausgesetzt, es erfolgt keine weitere Ausgabe von Stammaktien.

Im Zusammenhang mit der Zusammenlegung werden keine Bruchteile von Stammaktien ausgegeben, und alle Aktienbruchteile, die sich aus der Zusammenlegung ergeben, werden auf die nächste ganze Zahl abgerundet, ohne dass dafür eine Entschädigung gezahlt wird.

Die Stammaktien werden nach der Zusammenlegung weiterhin an der Canadian Securities Exchange (die CSE) unter dem Handelssymbol ERKA (CUSIP 298601204, ISIN CA2986012045) notiert und zum Handel zugelassen sein.

Das Management des Unternehmens ist der Ansicht, dass die Zusammenlegung dem Unternehmen eine Aktienstruktur verschafft, die zukünftige Kapitalfinanzierungen ermöglicht und die Wachstumschancen verbessert.

Die oben genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen oder Personen innerhalb der Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahmeregelung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion unzulässig wäre.

Weitere Informationen zum Bezugsrechtsangebot finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. Oktober 2026. Ausführliche Einzelheiten zum Bezugsrechtsangebot sind in der Bekanntmachung zum Bezugsrechtsangebot und im Rundschreiben zum Bezugsrechtsangebot des Unternehmens vom 30. Oktober 2026 enthalten, die im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Über Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580)

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80 % am Titanprojekt KM98 in Québec, das Potenzial für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung aufweist, sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das Potenzial für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung birgt.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Unternehmen unter info@eurekametals.com.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer

Kontakt-E-Mail: info@eurekametals.com

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie geht davon aus, erwartet, glaubt, plant, beabsichtigt, schätzt, wird, könnte und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich des Bezugsrechtsangebots; des Abschlusses, des Zeitplans, des Stichtags und des Wirksamkeitsdatums sowie der Auswirkungen und erwarteten Vorteile der Aktienzusammenlegung, einschließlich der Anzahl der Stammaktien nach der Zusammenlegung; des rechtzeitigen Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zulassung durch die CSE; der Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss des Bezugsrechtsangebots und der Aktienzusammenlegung; sowie der zukünftigen Geschäftspläne und Ziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem: die Erlangung der CSE- und anderer erforderlicher Genehmigungen für das Bezugsrechtsangebot und die Aktienzusammenlegung zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen; die Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss des Bezugsrechtsangebots und der Aktienzusammenlegung; das Ausmaß, in dem die Inhaber ihre Bezugsrechte ausüben; der spekulative Charakter der Mineralexploration und das frühe Entwicklungsstadium der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens; Schwankungen der Rohstoffpreise; Marktbedingungen; behördliche Entscheidungen; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86770

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86770&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2986011054

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.