IRW-PRESS: Inturai Ventures Corp.: Inturai veröffentlicht neue Funktion zur Unterstützung von Kundenimplementierungen und kommerziellem Rollout

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Die Sensoren von Inturai können nun erkennen, in welchem Stockwerk eines Gebäudes sich eine Person oder ein Gerät befindet. Die innovative, firmeneigene Funktion ist ab sofort verfügbar und erweitert die Plattform für räumliche Intelligenz des Unternehmens auf mehrstöckige Gebäude.

Bei Tests des Unternehmens in mehrstöckigen Gebäuden erkannte die Funktion das richtige Stockwerk genau. Sie wird per Fernzugriff auf bereits installierten Sensoren aktiviert, ohne dass eine Standortbegehung oder neue Hardware erforderlich ist.

Die Veröffentlichung unterstützt die laufenden kommerziellen Implementierungen und Pilotprojekte des Unternehmens und erschließt Teile seiner wachsenden Pipeline, wobei seit der Inbetriebnahme des ersten Standorts bei einem südostasiatischen Pizza-Hut-Betreiber neue Kontakte zu namhaften Einzelhändlern und Altenpflegeanbietern gewonnen werden konnten.

Vancouver, British Columbia / 27. November 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass seine Plattform für räumliche Intelligenz nun stockwerksgenau in mehrstöckigen Gebäuden funktioniert. Die Sensoren des Unternehmens können erkennen, in welchem Stockwerk eines Gebäudes sich eine Person oder ein Gerät befindet, und melden ausschließlich die Vorgänge auf dieser Ebene. Die neue Funktion, Precision Floor-Level Wireless Intelligence, ist ab sofort verfügbar und wurde für Kunden konzipiert, die Standorte auf mehr als einer Ebene betreiben.

Die Veröffentlichung folgt auf die am 17. November 2026 bekannt gegebene Inbetriebnahme am ersten Standort eines südostasiatischen Pizza-Hut-Betreibers. Kommerzielle Implementierungen und Pilotprojekte sind derzeit im Betrieb. Seit dieser Bekanntgabe knüpft das Unternehmen neue Kontakte zu namhaften Einzelhändlern und Altenpflegeanbietern. Diese Gespräche befinden sich in einem frühen Stadium und es gibt keine Gewissenheit, dass sie zu Vereinbarungen führen werden. Die stockwerksgenaue Erfassung unterstützt diese Implementierungen und erschließt Teile der Pipeline, in denen sich Standorte über mehr als ein Stockwerk erstrecken. Sie lässt sich über den Einzelhandel und die Altenpflege hinaus einsetzen und das Unternehmen geht davon aus, dass sie die Kommerzialisierung in den anderen von ihm bedienten Märkten unterstützen wird.

Drahtlose Signale durchdringen Böden und Decken, sodass ein Sensor in einem Stockwerk ein Telefon im darüberliegenden Stockwerk erfassen und so behandeln kann, als befände es sich auf derselben Ebene. In einem mehrstöckigen Geschäft, einer Pflegeeinrichtung oder einem Büro führt dies dazu, dass Besucherzahlen, Warnmeldungen und Gerätestandorte dem falschen Stockwerk zugeordnet werden. Die Sensoren des Unternehmens lernen nun selbstständig, die Gegebenheiten des jeweiligen Gebäudes zu erfassen, und ignorieren jegliche Signale aus den darüber- und darunterliegenden Stockwerken. Die Funktion wird per Fernzugriff auf bereits installierten Sensoren aktiviert, ohne dass eine Standortbegehung oder neue Hardware erforderlich ist.

Die Funktion wurde intern entwickelt und baut auf den firmeneigenen Erfassungsmethoden des Unternehmens sowie dem im Februar 2026 bekannt gegebenen Rahmenwerk für geistiges Eigentum auf. Herkömmliche Ansätze zur stockwerksgenauen Erfassung basieren auf manuellen Standortbegehungen oder spezialisierter Hardware, während der innovative Ansatz des Unternehmens keines von beidem benötigt. Das Unternehmen prüft einen Patentschutz für diese Funktion, wobei nicht zugesichert werden kann, dass ein Patent angemeldet oder erteilt wird.

Einzelhändler erhalten verlässliche Besucherzahlen für jede Ebene eines Geschäfts. Altenpflegeanbieter wissen, aus welchem Stockwerk eine Warnmeldung stammt, sodass Pflegekräfte direkt an den richtigen Ort gelangen. Unternehmen, die mit Tags versehene Geräte nachverfolgen, können einsehen, in welchem Stockwerk sich jeder Gegenstand befindet. Zudem lassen sich Kosten für Kunden senken, die andernfalls für jedes Stockwerk ein separates System benötigen würden.

Bei Tests des Unternehmens in mehrstöckigen Gebäuden erkannte die Funktion das richtige Stockwerk genau. Die Leistung variiert je nach Gebäudetyp, Umgebungsbedingungen und Gerätetyp. Organisationen können sich an Inturai wenden, um die stockwerksgenaue Erfassung an ihren bestehenden Standorten zu aktivieren. Weitere Aktualisierungen werden bei wesentlichen Entwicklungen bereitgestellt.

Im Namen des Board of Directors

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und trägt zur Transformation von Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Militär, den Smart Homes und den Industrieanwendungen bei. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Telefon: (+1) 604 339-0339

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen Aussagen zur Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der Funktion zur stockwerksgenauen Erfassung, zu deren Einsatz in anderen Märkten, zur Umwandlung von Leads und Pipeline-Projekten in Verträge, zu Kosteneinsparungen für Kunden, zur weiteren Entwicklung der Funktion sowie zur möglichen Einreichung von Patentanmeldungen. Sie basieren auf Annahmen, darunter, dass die Funktion bei Kunden vor Ort ebenso gut funktioniert wie in den Tests, dass die Kunden sie annehmen und dass das Unternehmen über die Ressourcen verfügt, um die Entwicklung fortzusetzen. Zu den Risiken zählen, dass die Funktion in anderen Gebäudetypen nicht wie erwartet funktioniert, dass aus Leads keine Verträge werden, dass Kunden die Funktion nicht annehmen, dass kein Patent angemeldet oder erteilt wird sowie dass sich die Datenschutz- oder Telekommunikationsvorschriften ändern.

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, von denen einige außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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