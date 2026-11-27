IRW-PRESS: Madoro Metals Corp.: Update zur Reverse-Takeover-Transaktion (RTO)

VANCOUVER, British Columbia / 26. November 2026 / IRW-Press / Madoro Metals Corp. (Madoro oder das Unternehmen) (TSX VENTURE: MDM; OTC: MSTXF; FWB: A2QQ1X) freut sich, ein weiteres Update zur geplanten Reverse-Takeover-Transaktion mit Narrow River Resources Pty Ltd. (NRR) bekannt zu geben, die zuvor in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. Februar 2026 angekündigt und zuletzt in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. September 2026 aktualisiert wurde (die geplante Transaktion).

Madoro und NRR setzen ihre gemeinsame Arbeit an den verbleibenden Komponenten fort, die gemäß der Richtlinie 5.2 der TSX Venture Exchange (TSXV) zu Änderungen der Geschäftstätigkeit und Reverse-Takeover-Transaktionen (Policy 5.2 - Changes of Business and Reverse Takeovers) im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion noch erforderlich sind. Das Unternehmen hat von der TSXV im Rahmen ihrer Prüfung der geplanten Transaktion eine entsprechende Stellungnahme erhalten. Madoro und NRR gehen gemeinsam mit ihren jeweiligen Beratern die entsprechende Stellungnahme Punkt für Punkt durch und stellen die verbleibenden Transaktionsdokumente und Offenlegungsunterlagen, die noch benötigt werden, um die geplante Transaktion voranzubringen, fertig.

Vorbehaltlich des Abschlusses der Prüfung durch die TSXV und des Erhalts der erforderlichen TSXV-Genehmigung wird das Unternehmen aus aktueller Sicht die zur Genehmigung der geplanten Transaktion erforderliche Aktionärsversammlung im ersten Quartal 2027 abhalten. Der Termin dafür steht noch nicht fest und wird bekannt gegeben, sobald die TSXV Madoro eine Genehmigung zur Abhaltung einer außerordentlichen Versammlung im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion erteilt hat.

Das Unternehmen hat sich demnach dazu entschlossen, seine jährliche Hauptversammlung am 15. Dezember 2026 abzuhalten. Die Aktionäre werden gebeten, sich über weitere Einzelheiten im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu informieren.

Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen im Hinblick auf die geplante Transaktion mit den Firmen 9525-9867 Québec Inc. und NRR eine verbindliche Aktienkaufvereinbarung abgeschlossen. Den Parteien ist es nach wie vor ein Anliegen, die geplante Transaktion voranzutreiben. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Angesichts des abgeänderten Zeitrahmens der geplanten Transaktion haben das Unternehmen und NRR das Volumen und die Zusammensetzung der im Vorfeld angekündigten, zeitgleich stattfindenden Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Privatplatzierung) unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Finanzierungsbedarfs des resultierenden Emittenten angepasst. Die abgeänderten Bedingungen der Privatplatzierung sehen einen Gesamtbruttoerlös von bis zu 1.450.000 C$ vor, der ausschließlich durch die Ausgabe sogenannter Hard Dollar Units (HD-Einheiten) erzielt werden soll. Im Rahmen der Privatplatzierung beabsichtigt das Unternehmen, 29.000.000 HD-Einheiten zu einem Preis von 0,05 C$ pro HD-Einheit auszugeben. Im Rahmen der Privatplatzierung werden keine Flow-Through-Einheiten mehr angeboten. Jede HD-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein HD-Warrant). Jeder HD-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Abschluss zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,08 C$. Der Abschluss der Privatplatzierung in Verbindung mit der geplanten Transaktion steht nach wie vor unter dem Vorbehalt der Zustimmung der TSXV und des Erhalts aller weiteren erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss der geplanten Transaktion sind unter anderem die Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre, die Genehmigung der TSXV, der Abschluss der Privatplatzierung, die Fertigstellung und der Versand des Rundschreibens, die Fertigstellung der ergänzenden Transaktionsdokumente sowie die Erfüllung der anderen üblichen Abschlussbedingungen.

Abänderung der Optionsvereinbarung zum Konzessionserwerb

Eine weitere Neuigkeit betrifft den Abschluss einer dritten Ergänzungsvereinbarung (die Ergänzungsvereinbarung), die am 26. November 2026 vom Unternehmen unterzeichnet wurde. Sie steht in Verbindung mit der Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Lithiumkonzessionsgebiet First Green in Québec (die Option) gemäß der Optionsvereinbarung vom 31. Januar 2023, die jeweils am 18. Januar 2024 und am 1. März 2025 ergänzt wurde (zusammen die Optionsvereinbarung). Einzelheiten zur Option finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 1. Februar 2023 und 23. Januar 2024. Mit der Ergänzung vom März 2025 wurden für das Unternehmen bestimmte Fristen zur Erfüllung der erforderlichen Barzahlungen und Ausgabenverpflichtungen verlängert.

Gemäß der Ergänzungsvereinbarung wird das Unternehmen den Verkäufern bis spätestens 31. Dezember 2026 eine abschließende Barzahlung in Höhe von 30.000 C$ (die Endzahlung) leisten. Im Gegenzug verzichten die Verkäufer auf die Erfüllung sämtlicher verbleibender Explorationsausgabenverpflichtungen gemäß der Optionsvereinbarung. Infolge dieser dritten Ergänzung und nach erfolgter Endzahlung wird das Unternehmen die Option vollständig ausgeübt und damit eine 100%ige Beteiligung am Lithiumkonzessionsgebiet First Green erworben haben. Die Ergänzungsvereinbarung bedarf der Genehmigung durch die TSXV.

Über Madoro Metals Corp.

Madoro Metals Corp. (MDM | TSX Venture Exchange; MSTXF | OTC Markets; A2QQ1X | Frankfurt) ist ein aufstrebendes Rohstoffunternehmen, das sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und Mexiko befasst. Madoro besitzt eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Lithiumkonzessionsgebiet First Green, das sich im aufstrebenden Lithiumgebiet Décelles in der Region Abitibi-Témiscamingue, etwa 75 km südwestlich von Val-dOr (Québec), befindet, und hält eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet Cerro Minas in Oaxaca, Mexiko. Für weitere Informationen werden Investoren und Aktionäre gebeten, die Website des Unternehmens unter www.madorometals.com zu besuchen, das Büro unter 1-604-681-1568 oder gebührenfrei unter 1-877-377-6222 anzurufen oder eine E-Mail an info@madorometals.com zu senden.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

BRIAN OSTROFF

Brian Ostroff, Executive Chair & Direktor

bostroff@madorometals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Der Abschluss der geplanten Transaktion unterliegt mehreren Bedingungen, darunter unter anderem der Zustimmung der Börse und, falls gemäß den Börsenvorschriften erforderlich, der Zustimmung der nicht an der Transaktion beteiligten Aktionäre. Gegebenenfalls kann die geplante Transaktion erst nach Erhalt der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre abgeschlossen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Transaktion wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass, sofern nicht im Rundschreiben, das im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion erstellt wird, angegeben, alle im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion veröffentlichten oder erhaltenen Informationen möglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Der Handel mit Wertpapieren von Madoro sollte als hochspekulativ angesehen werden.

Die TSX Venture Exchange Inc. hat die geplante Transaktion in keiner Weise inhaltlich beurteilt und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, terminiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer und grammatikalischer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse möglicherweise vorgenommen, eintreten oder erzielt werden bzw. vorgenommen werden, eintreten oder erzielt werden können oder könnten bzw. vorgenommen würden, eintreten würden oder erzielt würden bzw. vorgenommen werden, eintreten oder erzielt werden, identifiziert werden.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen zu folgenden Aspekten enthalten: das Vorantreiben und den Abschluss der geplanten Transaktion; die Prüfung der geplanten Transaktion durch die TSXV sowie deren Zeitrahmen und Ergebnis; den voraussichtlichen Zeitpunkt der Aktionärsversammlung; die Erstellung, Fertigstellung und den Versand des Rundschreibens; den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre; den Abschluss der Privatplatzierung und den Erhalt der diesbezüglichen Zustimmung der TSXV; sowie die Fertigstellung der verbleibenden Transaktionsdokumente und Offenlegungsunterlagen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, darunter Risiken im Zusammenhang mit der Bergbaubranche, den Rohstoffpreisen, den Marktbedingungen, allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren, der Fähigkeit der Parteien, die geplante Transaktion erfolgreich abzuschließen und die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, dem Zeitrahmen und dem Ergebnis der Prüfung durch die TSXV, der Fähigkeit des Unternehmens, das Rundschreiben fertigzustellen und zu versenden sowie die Zustimmung der Aktionäre einzuholen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Privatplatzierung abzuschließen und die erforderlichen Mittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, der Fähigkeit des Managements, das Unternehmen zu leiten und zu führen, sowie den Aktienmärkten im Allgemeinen. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen sowohl von Madoro als auch von NRR erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet und angegeben werden.

Obwohl sowohl Madoro als auch NRR der Ansicht sind, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, können sie keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnen sowohl Madoro als auch NRR jede Absicht ab und übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um tatsächliche Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, Änderungen der Annahmen, Änderungen der Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen, oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

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