Was bewegt die Aktie?

JP Morgan senkt das Kursziel für Meta Platforms von 900 auf 775 Dollar und behält die Einstufung „Übergewichten“ bei. Für das neue Ziel setzt die Bank das 24-Fache des erwarteten Gewinns an. Die Meta-Aktie weist derzeit ein Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter 19 auf. Das Kursziel setzt damit voraus, dass Anleger den erwarteten Gewinn je Aktie höher bewerten als heute.

Im vergangenen Quartal steigerte Meta den Werbeumsatz um 26 Prozent. Die Optimierung der Werbung mit künstlicher Intelligenz (KI) trägt zu diesem Wachstum bei. Für 2027 rechnet JP Morgan mit einem Gesamtumsatz von 315 Milliarden Dollar. Das entspräche einem Plus von 23 Prozent vor möglichen zusätzlichen Erlösen aus neuen KI-Produkten.

Zugleich erhöht JP Morgan die Schätzung für Metas Gesamtkosten im Jahr 2027 um fünf Milliarden auf rund 222 Milliarden Dollar. Die höheren erwarteten Kosten belasten die Prognose für den Gewinn je Aktie. Für 2028 rechnet die Bank jetzt mit 32,53 Dollar je Aktie. Damit liegt ihre Schätzung rund acht bis neun Prozent unter dem bisherigen Wert.

Der negative freie Cashflow der großen Cloud-Anbieter hat die Aktienkurse in der Branche bereits belastet. In den kommenden Quartalen könnte der freie Cashflow dieser Unternehmen noch deutlicher ins Minus fallen. Sollten die Fehlbeträge zunehmen, kommt es für die Meta-Aktie darauf an, wie Anleger darauf reagieren. Beim operativen Gewinn liegt die Erwartung für das Gesamtjahr 2026 knapp unter dem Wert von 2025.

Charttechnik

Die Meta-Aktie näherte sich zuletzt kurz einer charttechnischen Unterstützung. Hält sie ihr aktuelles Niveau bis zum Wochenschluss, könnte sich innerhalb von drei Wochen zum zweiten Mal eine Umkehrkerze bilden, die auf steigende Kurse hindeutet. Ein Anstieg über 650 Dollar würde einen weiteren Anstieg bis auf 775 Dollar wahrscheinlicher machen. Das Kursziel liegt im Widerstandsbereich knapp unter 800 Dollar.

Martins Einschätzung

Für die mittelfristige Bewertung zählt vor allem, wie sich der operative Gewinn 2027 und 2028 entwickelt. Bei einem KGV von unter 19 ist die Bewertung für einen mittel- bis langfristigen Einstieg attraktiv. Meta bleibt damit ein Anlagekandidat für 2027.