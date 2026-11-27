BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Bundeskongress der SPD-Nachwuchsorganisation hat Juso-Chef Philipp Türmer ein mangelndes Profil seiner Partei beklagt. "Kein Mensch weiß, wofür die SPD heute steht", sagte Türmer dem Portal "web.de". "Wir müssen abseits der Regierungsarbeit ein Profil entwickeln", forderte er und wandte sich gegen einen "diffusen Mitte-Kurs". Türmer betonte, die Koalition mit der Union nicht infrage zu stellen. "Trotzdem: Es ist fatal, dass der sogenannte Reformkurs dieser Koalition de facto ein Kürzungskurs ist."

Die Jusos kommen heute in Bochum unter dem Motto "Mut statt Mitte" zu ihrem dreitägigen Bundeskongress zusammen - wenige Wochen vor der Neuwahl der SPD-Parteispitze im Januar. "In Zeiten wachsender Ungleichheit darf die SPD nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen und die Krise verwalten, es braucht endlich wieder mutige Ansätze, um echte gesellschaftliche Veränderung zu bewirken", sagte Türmer. Die Sozialdemokratie müsse wieder offen die großen Verteilungsfragen stellen, "von den Löhnen über die Mieten bis zu Vermögen und Erbschaften".

Zu den Gästen des Juso-Treffens zählen SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf, der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) und Hubertus Heil, der für den SPD-Vorsitz kandidiert. Türmer kündigte an, dass zudem Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ein digitales Grußwort halten werde. Sie wird immer wieder als mögliche Kandidatin für den Parteivorsitz gehandelt. Der aktuelle SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil sei eingeladen worden, habe aber abgesagt, sagte der Juso-Vorsitzende./sku/DP/zb