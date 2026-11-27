LUSAIL (dpa-AFX) - Die Ferrari-Friedensgespräche in Nahost verließen Lewis Hamilton und Charles Leclerc mit einem wackligen Kompromiss. Im eskalierten Fahrerzoff sucht die Scuderia vor den Finalrennen der Formel 1 in Katar und Abu Dhabi weiter nach einem Ausweg. Auch nach dem nächsten Krisentreffen in Lusail und einer Gardinenpredigt von Teamchef Frédéric Vasseur scheint der Konflikt nicht komplett beigelegt. "Es sind sehr schwierige Zeiten für Fred, Charles und mich", sagte Hamilton.

Über angeblich verhängte Benimmregeln, die einen weiteren Crash der Teamkollegen verhindern sollten, verweigerten alle Seiten die Auskunft. "Charles und ich haben uns in Ruhe zusammengesetzt und miteinander gesprochen. Und ich denke, für die Zukunft sollte alles in Ordnung sein", beteuerte Hamilton. Alles Weitere wolle man intern halten. Worte, die so ähnlich auch schon nach früheren Kollisionen zu hören waren.

Maulkorb für die Fahrer?

Leclerc antwortete auf Fragen nach konkreten Ergebnissen der Aussprache ähnlich zurückhaltend: "Ich kann das nicht offenlegen." Das klang nach einem Maulkorb, nachdem die gegenseitigen Vorwürfe zuletzt nach dem Crash von Las Vegas die Stimmung im Team unter den Nullpunkt gedrückt hatten. "Natürlich ist es inakzeptabel, wir können es uns als Team nicht leisten, dass wir als Teamkollegen crashen", räumte Leclerc ein.

Für Ferrari ist die Situation hochgradig heikel. Eigentlich geht es in dieser Saison sportlich um kaum noch etwas. Die Titel sind an Kimi Antonelli und Mercedes vergeben, Platz zwei in der Teamwertung ist der Scuderia fast sicher. Doch Hamilton und Leclerc kämpfen unerbittlich weiter um die Vormacht im Team. Wie soll das erst werden, wenn beide sich im kommenden Jahr mit Titelchancen begegnen?

Der Hauskrach quält Ferrari schon seit Monaten. In Zandvoort und Singapur stritten sich die Fahrer mit dem Team um die Strategie, fühlten sich benachteiligt. In Singapur und in Brasilien ignorierte Hamilton Aufforderungen zum Boxenstopp. Und in Monza, Mexiko und Las Vegas verhinderten Kollisionen der beiden bessere Resultate.

Hamiltons bittere Rivalitäten

"Ich glaube nicht, dass man etwas lernt, wenn man ständig gewinnt. Wirklich lernen kann man erst in den schwierigsten Zeiten", erklärte Hamilton seine philosophische Sicht auf den Dauerzwist. Der 41-Jährige hat Erfahrung. Schon mit Fernando Alonso bei McLaren und mit Nico Rosberg bei Mercedes trug der Rekordweltmeister bittere Rivalitäten aus.

Der Brite wird auch diesmal kaum zurückstecken. Nach einem verkorksten Vorjahr war Hamilton in dieser Saison oft schneller als Leclerc und hätte sich früher mehr Unterstützung für seine WM-Chancen gewünscht. Für Rekordtitel Nummer acht bleibt ihm nicht mehr viel Zeit, da stört so ein aufmüpfiger Stallgefährte nur.

"Riesige Frustration"

Für Leclerc ist das schwer zu verdauen. Seit 2019 fährt der Monegasse für Ferrari, hat unlängst einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Sein Traum ist es, als erster Ferrari-Akademieschüler im roten Auto Weltmeister zu werden. "Ich mag es nicht, dass die Leute meine Loyalität und meine Liebe für das Team anzweifeln. Es schmerzt mich mehr als alles andere, diese Fragezeichen zu sehen", sagte der 29-Jährige über die Schlagzeilen der vergangenen Wochen.

Teamchef Vasseur steckt in der Zwickmühle. Eigentlich will Ferrari seine Piloten frei fahren lassen, doch ohne Verhaltensregeln droht das nächste Desaster. Längst spekulieren Medien über den Rauswurf eines Fahrers - oder von Vasseur. "Riesige Frustration" verspüre er über die Geschehnisse, bekannte der Franzose.

Die Streithähne gelobten in Katar einmal mehr Besserung. "Wir sind erwachsen und verantwortungsbewusst, also müssen wir eine Lösung finden", sagte Leclerc. Und Hamilton versprach: "Ich bin sicher, dass wir nächstes Jahr zusammen hart arbeiten werden, unter besseren Voraussetzungen."/hc/DP/zb