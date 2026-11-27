BERLIN (dpa-AFX) - Im Ringen um die Rentenreform gibt es zu einem Konzept des Bundesarbeitsministeriums noch keine Einigung in der schwarz-roten Koalition. Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein Gesetzentwurf sei in der Frühkoordinierung innerhalb der Bundesregierung. Sie betonte zugleich: "Eine Verständigung darauf gibt es nicht."

Nach dem Konzept von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) soll unter anderem eine Kompromisslösung beim Streitthema bei der vorzeitigen Rente ab 45 Beitragsjahren gesucht werden. Bei der Wartezeit sollen demnach keine Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Beschäftigungszeiten mit Minijobs mehr berücksichtigt werden, hieß es in Koalitionskreisen in Berlin. Die Zahl der Berechtigten solle damit reduziert werden./sam/bw/DP/mis