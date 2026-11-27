Berlin, 27. ⁠Nov (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil verbucht die Brüsseler Beschlüsse zur Neuordnung der EZB-Führungsspitze aus deutscher Sicht als Erfolg. "Für das jetzt vereinbarte Personalpaket haben wir uns intensiv und erfolgreich eingesetzt", erklärte der SPD-Politiker ‌am Freitag. Sollten die vereinbarten Nominierungen bestätigt werden, werde die Europäische Zentralbank (EZB) mit Pablo Hernandez de Cos einen Präsidenten mit ⁠großer Expertise ⁠und Erfahrung bekommen. Der Spanier soll Nachfolger von EZB-Chefin Christine Lagarde werden, die im Februar vorzeitig abtritt. Deutschland werde überdies mit Markus Brunnermeier als künftigem Chefökonom eine zentrale Position im EZB-Direktorium besetzen, betonte Klingbeil. Der Chefvolkswirt bereitet die Zins- ‌und Strategieentscheidungen der Zentralbank vor.

Dieser Posten ‌habe damit zentrale Bedeutung für die künftige Geldpolitik, sagte Klingbeil. Brunnermeier sei ein internationaler Top-Ökonom, der dafür "herausragend qualifiziert" sei. Brunnermeier soll Nachfolger ⁠des Iren Philip Lane werden, dessen Amtszeit Ende Mai 2027 ‌abläuft. Klingbeil verwies zudem darauf, dass ⁠im Rahmen des Personalpakets die französische Ökonomin Laurence Boone der Anfang Januar ebenfalls vorzeitig abtretenden deutschen Direktorin Isabel Schnabel nachfolgen wird.

Die Mitgliedstaaten des Euroraums hatten sich am ‌Donnerstag auf das Personalpaket verständigt, ⁠wie EU-Ratspräsident Antonio Costa mitteilte. ⁠Damit sei der Weg für die formelle Ernennung der neuen EZB-Führung im Dezember geebnet. Wie EU-Diplomaten in Brüssel berichteten, hatte der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten am Donnerstag zugestimmt, den Südeuropäer de Cos als Nachfolger der Französin Lagarde an der Spitze der EZB zu unterstützen. Der niederländische Kandidat Klaas Knot war damit aus dem Rennen.

(Bericht von Reinhard Becker, ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)