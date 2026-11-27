Berlin, 27. ⁠Nov (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat die Koalitionsfraktionen zu einer zügigen Verabschiedung der geplanten Entlastung bei der Einkommensteuer aufgerufen. Union und SPD hätten sich darauf verständigt, die Menschen um zehn Milliarden ‌Euro zu entlasten, sagte der SPD-Chef am Freitag vor dem Bundestag in der Schlussdebatte zum Bundeshaushalt 2027. Im Mittelpunkt ⁠stünden kleine ⁠und mittlere Einkommen sowie vor allem Familien. "Und ich bitte darum, (...) dass diese Einkommensteuer jetzt nicht zum Spielball zwischen Parlamentariern oder Fraktionen wird, sondern dass wir die schnell auf den Weg bringen."

Hintergrund ist der Streit in der Koalition ‌über die Umsetzung des Anfang Juli ‌vereinbarten Reformpakets. Die Union verknüpft die Verabschiedung der Einkommensteuerreform mit der Zustimmung zu den geplanten Änderungen im Arbeitsrecht. Dabei geht es ⁠unter anderem um eine Lockerung des Kündigungsschutzes für Spitzenverdiener und ‌eine Ausweitung der Befristungsmöglichkeiten bei ⁠Arbeitsverträgen. Wegen der Verzögerungen bei den Arbeitsrechtsreformen droht sich auch die eigentlich für dieses Jahr geplante Verabschiedung der Steuerentlastung zu verschieben.

Zugleich stellte Klingbeil die Bevölkerung auf ‌Belastungen durch die anstehenden Reformen ⁠ein. Der Haushalt 2028 werde ⁠noch schwieriger als der Etat für 2027. "Wir werden nicht drumherumkommen, den Menschen auch etwas zuzumuten", sagte der Finanzminister. Entscheidend sei für ihn aber, dass es dabei gerecht zugehe.

Die Lücke in den Haushaltsplanungen für 2028 beträgt derzeit rund 25 Milliarden Euro. Bei einer Fortführung der Stromsteuersenkung wären es rund 30 Milliarden Euro.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert ⁠von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)