(In einer früheren Version des Artikels hieß es in der Überschrift, es sei ein Durchbruch erzielt worden. Korrekt ist, dass zunächst ein Konzept vorgelegt wurde.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will ihren Rentenstreit mit einem Kompromiss bei der vorzeitigen Rente nach 45 Beitragsjahren lösen. Bei der Wartezeit sollen künftig keine Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Beschäftigungszeiten mit Minijobs mehr berücksichtigt werden, hieß es in Koalitionskreisen in Berlin./bw/DP/mis