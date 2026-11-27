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Der Dax knüpft am Freitag wohl mit Kursgewinnen an seine schwungvolle Erholung vom Vortag an. Eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG 0,5 Prozent höher auf 25.350 Punkte taxiert. Er würde damit das Wochenhoch vom Montag wieder testen.

Trotz aller Turbulenzen, die es in den vergangenen Tagen vor allem im Technologiesektor gab, steuert der Dax mit 2,4 Prozent Plus auf eine gute Wochenbilanz zu. In Asien bekam die Erholung etwas Schwung, nachdem die technologielastigen Börsen in Japan und Seoul am Vortag erst einmal verhalten reagiert hatten.

Die Commerzbank spricht von einer "Erholung der globalen Risikobereitschaft", verweist aber auch auf gedämpfte Handelsvolumina. Nachdem am Vortag in den USA wegen "Thanksgiving" nicht gehandelt wurde, wird gespannt auf die Eröffnung in New York geblickt. Auch am Freitag wird dort am "Black Friday" nur verkürzt gehandelt. Viele Investoren dürften sich deshalb in ein verlängertes Wochenende verabschiedet haben.

USA: Kein Handel

In den USA waren die Aktienmärkte am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen.

Asien: Deutlich im Plus

In Asien ist es am Freitag an den wichtigsten Aktienmärkten deutlich nach oben gegangen. Experten verwiesen auf die wieder gestiegene Risikobereitschaft, die vor allem die technologielastigen Märkte in Japan und Südkorea stützte.

Aber auch in China und Hongkong ging es deutlich nach oben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 58.717 + 2,11 Prozent Hang Seng 22.651 + 1,91 Prozent CSI 300 4.057 + 4,02 Prozent Kospi 4.907 + 4,16 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 122,83 - 0,20 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,27 + 0,007 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,92 + 0,068 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 97,28 Dollar + 0,71 Dollar WTI 86,24 Dollar + 2,56 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT SMA SOLAR AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 65 (60) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 10,80 (13,00) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN HEBT FRESENIUS SE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 67 (52) EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 75 (76) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 475 (460) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 60,40 (55,20) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 275 (270) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 610 (590) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TALANX AUF 150 (140) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ADIDAS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 184 (230) EUR

- JPMORGAN SENKT PUMA SE AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 21 (26) EUR

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 290 (280) EUR - 'OUTPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)

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