Berlin, 27. ⁠Nov (Reuters) - Die Herbstbelebung hat die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland im Oktober steigen lassen - aber weniger als üblich. Sie legte um 95.000 oder 0,2 Prozent zum Vormonat zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag nach vorläufigen Berechnungen ‌mitteilte. Der für die Jahreszeit übliche Zuwachs fiel jedoch etwas geringer aus als im Oktober-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 mit 115.000 Personen. Nach ⁠den Sommerferien ⁠und der Urlaubszeit stellen Unternehmen normalerweise wieder mehr ein. Die deutsche Wirtschaft hat zuletzt wieder Tritt gefasst und ist vier Quartale in Folge gewachsen.

Insgesamt waren im Oktober rund 45,69 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Bereinigt um saisonale Einflüsse sank ihre Zahl im Vergleich zum Vormonat ‌um 21.000. Von Januar bis September war ‌sie im Schnitt um 18.000 Personen pro Monat gefallen.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober um 224.000 oder 0,5 Prozent zurück. "Damit setzte ⁠sich der seit Januar 2025 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich ‌fort", betonten die Statistiker. Von Januar bis ⁠April 2026 hatte das Minus zum Vorjahresmonat jeweils 0,4 Prozent betragen. Von Mai bis September lag es jeweils bei 0,5 Prozent.

Die Unternehmen in Deutschland sind zuletzt bei der Einstellung von Personal wieder ‌zurückhaltender geworden. Das Beschäftigungsbarometer sank im ⁠November auf 94,7 Punkte von 95,5 ⁠Zählern im Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage mitteilte. Damit ging der Indikator nach zuvor drei Anstiegen in Folge erstmals wieder zurück. "Die leichte Erholung der vergangenen Monate hat einen Dämpfer erhalten", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe. "Eine Trendwende am Arbeitsmarkt ist noch nicht in Sicht." In der exportabhängigen Industrie etwa hat sich die Situation erneut leicht verschlechtert. Dort planen die Unternehmen weiterhin mit weniger Personal. "Insbesondere in der Automobilindustrie ⁠hat sich der Trend zum Stellenabbau verstärkt", hieß es.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)