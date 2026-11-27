KÖLN (dpa-AFX) - Nadja Scholz soll neue Intendantin des Deutschlandradios werden. Der Verwaltungsrat habe die derzeitige Programmdirektorin der Deutschen Welle (DW) vorgeschlagen, teilte das Deutschlandradio mit. Sie würde damit die Nachfolgerin von Intendant Stefan Raue. Der Hörfunkrat soll am 3. Dezember über den Vorschlag abstimmen. Raue leitet das Deutschlandradio seit September 2017. Seine Amtszeit endet am 31. August 2027.

Dem Hörfunkrat gehören Vertreter gesellschaftlich relevanter Gruppen sowie der Länder und des Bundes an. Für die Wahl ist eine Zweidrittelmehrheit in dem 45-köpfigen Gremium nötig. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre.

Deutschlandfunk stellt sein Programm um

Scholz, geboren 1977, kam 2009 als Fernsehreporterin zur Deutschen Welle. Ab 2016 war sie dort für die Unternehmensstrategie zuständig, seit Anfang 2023 leitet sie die Programmdirektion. Sie verantworte das journalistische Angebot in mehr als 30 Sprachen und habe "die digitale Transformation des Senders maßgeblich mitgestaltet", teilte das Deutschlandradio mit.

Auch beim Deutschlandradio mit seinen drei bundesweiten Radioprogrammen Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova spielen veränderte Hörgewohnheiten und die Digitalisierung eine wichtige Rolle. So stellt der Deutschlandfunk zum 30. November sein Programm um. Der Sender will unter anderem mehr Raum für Hintergrundberichte und den Austausch mit dem Publikum schaffen, jüngere Hörer gewinnen und Radio- und Podcast-Angebote enger miteinander verzahnen./svv/DP/mis